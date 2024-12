Sergio Pérez acabar de completar mais uma temporada complicada como piloto da Red Bull na Fórmula 1, ficando apenas em oitavo lugar no campeonato de pilotos, depois de sofrer fortemente com o RB20 durante maior parte do ano.

O começo de 2024 foi promissor para Pérez e o bom início levou a equipe de Milton Keynes a renovar com o mexicano para próxima temporada, mas a falta de resultados desde então fez com que Christian Horner e Helmut Marko começassem a questionar sua permanência para além deste ano.

Pérez foi inflexível em suas declarações à mídia, afirmando que não tinha dúvidas sobre sua permanência na Red Bull, embora no último domingo, depois de seu abandono precoce no GP de Abu Dhabi, ele tenha admitido pela primeira vez que havia conversas com a equipe sobre seu futuro.

"Estamos conversando para tentar ver o que é melhor para o futuro. Vamos conversar nos próximos dias e vamos discutir a situação de ambos os lados e ver se conseguimos chegar a um acordo. Caso contrário, como eu disse, tenho um contrato para o próximo ano", disse o mexicano à mídia, incluindo o Motorsport.com.

Nessa segunda-feira, uma reunião com o alto escalão da equipe aconteceu e as duplas de Red Bull e RB foram definidas, contudo, o anúncio será feito ao longo desta semana.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Falando no fim de semana do GP de Abu Dhabi, Nico Rosberg abordou a situação de Pérez e as negociações com a equipe de Milton Keynes.

"Sergio Pérez tem sido um dos mistérios dos últimos tempos, como ele pôde perder sua forma de maneira tão extrema", questionou o campeão mundial de 2016 na Sky Sports F1. "Ele está tão atrás que está até lutando para chegar a seis ou sete décimos de Max (Verstappen), o que é enorme na F1."

"É por isso que todos os rumores sugerem que ele está de saída, mas ele ainda não confirmou, porque aparentemente ele tem um contrato para o próximo ano", disse. Rosberg então colocou um número na 'na mesa' trazendo o valor entre Perez e a Red Bull para definir a saída do vice-campeão de 2023.

"Ouvimos rumores de que há cerca de 16 milhões em jogo. No mínimo, (Pérez) quer seu dinheiro, então ele não vai sair tão facilmente. E acho que está havendo um pouco de disputa entre advogados no momento", disse ele.

Se a separação de Pérez e Red Bull finalmente se concretizar, todos os sinais apontam para Liam Lawson como substituto do mexicano, algo sobre o qual Rosberg tem suas dúvidas.

"Sim, é uma decisão muito difícil e as opções não são tão fantásticas, também por causa da falta de experiência de Lawson", alertou. "Mas acho que os rumores são de que, novamente, eles vão optar por Liam, que é o piloto que eles trouxeram recentemente para o carro da Racing Bulls."

"E, sim, quero dizer, essa não é uma escolha óbvia, porque não é como se Yuki Tsunoda estivesse em um planeta diferente, ele esteve lá. Mas acho que essa é a aposta que eles farão."

