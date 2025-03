Lewis Hamilton já está causando um alvoroço na Ferrari, antes mesmo do início da temporada da Fórmula 1 de 2025, porém, para o heptacampeão, ele tem uma desvantagem em comparação com a estreia de Sebastian Vettel pela equipe italiana.

De volta a 2014, quando o alemão deixou a garagem da Red Bull, ele não participou dos testes de pós-temporada em Abu Dhabi, mas teve a oportunidade de realizar testes extensivos com as especificações italianas de 2012 em Fiorano, durante os meses de novembro e dezembro.

Isso não aconteceu com Hamilton porque o piloto precisou cumprir seu contrato com a Mercedes até 31 de dezembro de 2024 e a primeira vez que deu algumas voltas no carro vermelho foi só no fim de janeiro.

Segundo informações do RacingNews365, o heptacampeão avaliou que essa foi uma 'vantagem' para Vettel, que conseguiu somar mais quilômetros antes de completar a primeira corrida pela Scuderia.

"Ainda sinto que há muito por vir e, felizmente, tenho que pilotar o carro de 2023, então pude comparar o carro de 2024 para ver onde eles progrediram nos problemas que tiveram naqueles dois carros e como eles melhoraram neste".

"Não consegui fazer o teste no final do ano, então comecei relativamente tarde em comparação aos outros antes de mim, como quando Sebastian estava aqui, acho que ele começou em novembro, então ele teve dois bons meses".

"Para mim, foi esse o período que passei neste mês, então muita coisa aconteceu naquele tempo, mas, pessoalmente, gosto de mergulhar de cabeça e descobrir".

Para Hamilton, apesar de ter pouco tempo para se adaptar ao novo ambiente da Ferrari, todo o trabalho que teve foi muito importante para começar a temporada da maneira correta.

"Fiquei realmente inspirado pelo quão focados todos estão e o quão duro todos estão trabalhando, e conhecendo todos na garagem, como a equipe do turno da noite e seus processos e como eles gostam de trabalhar. Isso só leva tempo".

