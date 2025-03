Muito tem se falado sobre os rumores de Max Verstappen estar cogitando se transferir para a Aston Martin no futuro, seguindo os passos de Adrian Newey na equipe de Fórmula 1. Isso se dá, principalmente, pela falta de confiança no projeto da Red Bull.

Porém, para Ralf Schumacher, há uma possibilidade que não pode ser descartada de forma alguma: o tetracampeão pensar em usar as cores vermelhas da Ferrari.

Verstappen, que se transferiu para a Red Bull em 2016 e passou a maior parte de sua carreira na equipe, venceu o campeonato da F1 quatro vezes, mas todos os carros foram desenhados por Newey. Agora, com o 'mago' da engenharia se transferindo para a Arton Martin, houve rumores de que o piloto poderia fazer o mesmo.

Ao mesmo tempo, com a saída de Lewis Hamilton da Mercedes, também surgiram rumores de que a equipe estaria negociando com Verstappen. Toto Wolff fez questão de deixar claro seu interesse no piloto holandês, mas nada aconteceu de fato.

No entanto, em entrevista ao site Sky Sports Deutschland, Schumacher acredita que há outra opção para Verstappen.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Teremos que esperar e ver o que acontece", disse Schumacher.

"Está claro que a Mercedes ainda não sabe qual caminho seguir em termos de desenvolvimento de veículos. Pelo menos esse é o quadro após os testes. Mas é claro que ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa".

"Se os dois pilotos atuais se derem muito bem, Toto Wolff pode não querer sacrificar ninguém. Há também o aspecto financeiro. Afinal de contas, Max Verstappen não é um piloto barato".

"Então, pensando bem, acho que faria mais sentido para Verstappen ir para a Aston Martin".

"Por outro lado, ele também poderia ir para a Ferrari, embora isso seja um pouco mais improvável. Não podemos descartá-los completamente. Isso dependerá um pouco de quanto tempo ele continuará na Red Bull".

