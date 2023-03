Carregar reprodutor de áudio

Após o mau desempenho da Mercedes no GP do Bahrein, que abriu a temporada 2023 Fórmula 1 há duas semanas com apenas um quinto lugar para o britânico Lewis Hamilton, surgiu a informação de que a sede da montadora em Stuttgart teria dado um prazo para a equipe melhorar. Caso contrário, a decisão da marca da Alemanha seria favorecer a Aston Martin de Fernando Alonso, que despontou como destaque após o pódio do piloto espanhol em Sakhir.

O consultor de automobilismo da Red Bull na F1, porém, duvida de tal possibilidade. “Por que a Mercedes deveria tornar um concorrente mais forte? Isso não faz sentido", afirmou o austríaco Helmut Marko.

"Apesar de toda a cooperação, no final das contas, a Aston Martin é uma concorrente da Mercedes no setor de automóveis de rua. A Mercedes agora fará de tudo para que a abertura da temporada, que foi decepcionante para eles, seja esquecida. Nessa tarefa ambiciosa, certamente não há espaço para ajudar a Aston", completou o dirigente, que não vê benefício para a Mercedes em uma eventual ajuda à Aston mesmo considerando o fato de que a equipe de Alonso é cliente da fabricante alemã.

O discurso de Marko foi ecoado pelo chefe do 'time B' da Red Bull, a escuderia AlphaTauri. “Esses rumores são absurdos. Os regulamentos prescrevem claramente aos fabricantes de motores, que todos os clientes devem receber o mesmo material", afirmou Franz Tost.

"Até onde eu sei, todos fazem isso meticulosamente. A preferência por uma equipe é, portanto, proibida e irrealista”, completou o dirigente, que também é da Áustria e comanda a AlphaTauri, antiga Toro Rosso, desde a entrada da equipe na F1, em 2006, após a aquisição da Minardi.

