F1: Hamilton se sente aliviado após voltar ao pódio

Lewis Hamilton está muito feliz com o 3º no GP da Espanha. O piloto da Mercedes disse se sentir mais leve com seu o retorno ao pódio. O heptacampeão não terminava uma prova entre o top 3 desde o GP do México do ano passado, quando conquistou um 2º lugar.

"Eu estou muito, muito feliz e me sinto um pouco leve, o que é bom. Na verdade, tive uma grande torcida aqui, sinto que cresceu ao longo dos anos. Mas eu estou muito grato a todos que estão aqui. E todo mundo que continuaram gostando de mim e ficaram do meu lado", disse Hamilton sobre o P3 e o carinho da torcida no autódromo.

"Tive um começo muito ruim, o que é lamentável. Não tenho certeza do que aconteceu. Senti que perdi um pouco de força na segunda fase. E fiquei cercado pelas Ferraris, o que não foi tão fácil. Acho que, no final das contas, se eu tivesse conseguido a largada que eu queria, acho que estaria muito mais próximo desses caras [Verstappen e Norris]", completou o heptacampeão.

Sobre o toque com Carlos Sainz, que reclamou no rádio falando que Hamilton havia o jogado para fora e tinha que devolver a posição, o piloto da Mercedes foi direto. "Foi um movimento limpo. Ele não cobriu a linha interna, deixou aberto, e eu fui para cima. Alinhamos, ficamos pneu a pneu, e eu deixei o quanto pude de espaço", concluiu Hamilton.

PÓDIO AO VIVO: Verstappen 'segura ímpeto' de Norris e vence na Espanha; Hamilton faz primeiro pódio do ano

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!