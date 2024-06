Lando Norris foi curto e direto sobre o motivo de ter perdido o GP da Espanha. O inglês da McLaren falou que a causa disso foi a largada ruim. O pole position segurou o rival Max Verstappen na P2. Mas George Russell da Mercedes largou muito melhor e tomou a P1 na primeira curva, com Norris caindo para P3.

"Eu larguei mal, simples assim", disse o pole position do GP da Espanha — esta foi a segunda pole da carreira de Norris. "O carro estava incrível hoje. Eu acredito que é certo que nós somos os mais rápidos. Só que eu perdi no início. Desapontado, mas tivemos vários pontos positivos e um negativo e isso estragou tudo".

Para o canal britânico Sky, Norris se contradisse. Ele reconheceu que a largada até que foi boa, mas Russell se deu bem por pegar o vácuo dos dois carros à frente. "Eu tive 1m ou 2m [de diferença para o Max]. O Max se aproximou e eu não consegui cobrí-lo. E foi isso. E também teve o lado do George. George teve um ótimo vácuo", comentou Norris.

"Eu só posso trabalhar melhor na próxima vez. Fora isso, ganhamos vários pontos e meus agradecimento à equipe porque o carro estava incrível", comentou Norris. O inglês conclui dizendo que vai avaliar onde errou na largada deste domingo.

PÓDIO AO VIVO: Verstappen 'segura ímpeto' de Norris e vence na Espanha; Hamilton faz primeiro pódio do ano

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!