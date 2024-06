F1: Leclerc e Sainz trocam farpas após GP da Espanha

Carlos Sainz e Charles Leclerc trocaram farpas após o GP da Espanha de Fórmula 1. Correndo em casa, Sainz fez uma corrida mais agressiva, que não agradou Leclerc. Ao tentar ultrapassar o colega, o espanhol acabou causando toque entre os dois. Charles reclamou de Carlos, conforme você vê abaixo:

“Não foi uma luta justa com Sainz no início, principalmente após nós decidirmos no briefing que faríamos algum trabalho de gerenciamento de pneus", destacou Leclerc. "Carlos me ultrapassou no final da reta, um risco que não deveria ser tomado, considerando que também danificou minha asa dianteira. Este é um momento importante para a sua carreira, assim como para a corrida em casa."

"Ele queria fazer algo espetacular, mas isso nos fez perder uma posição. Depois dessa luta fizemos uma boa corrida, mas não podemos pensar em retrospectiva”.

“Leclerc não estava feliz comigo? Para mim ficou claro, tínhamos um novo macio e tínhamos que atacar" afirmou Sainz."Não sei o que aconteceu com ele na primeira volta, não consegui acompanhá-lo pelo resto da prova. Não sei do que ele está reclamando desta vez."

O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, porém, preferiu jogar água no fogo. Para Vasseur, o toque foi um incidente de corrida. “Um pequeno contato entre Leclerc e Sainz, que, no entanto, não nos fez perder muito. Leclerc diz que a ultrapassagem de Sainz danificou seu carro e lhe custou uma posição?".

"Não vimos nenhum dano no carro, acho que ele reclamou de ter perdido meio segundo ou um segundo naquele momento, mas podemos encontrar outros dez exemplos em que perdemos um segundo durante a corrida.”

