Se Max Verstappen vencer o GP em Marina Bay neste fim de semana e garantir a volta rápida, ele se tornará bicampeão de Fórmula 1 caso Charles Leclerc cruze a linha de chegada em nono ou posição inferior e se o companheiro de equipe do holandês, Sergio Pérez, termine em quinto ou pior.

Isso ainda pode se tornar um 10º lugar para o monegasco caso Verstappen conquiste a vitória, mas sem ganhar o ponto bônus pela volta mais rápida. Se o piloto da Red Bull, que tem uma vantagem pré-corrida de 116 pontos, terminar em segunda lugar ou menos, o 'match-point' será estendido para o GP do Japão.

Se Max Verstappen encerrar o trabalho neste fim de semana, ele empatará com Michael Schumacher. O alemão detém o recorde ao vencer um campeonato com mais etapas de antecedência, conquistando a coroa em 2022 restando cinco corridas, enquanto Lewis Hamilton levou duas vezes o prêmio com três provas pela frente.

Embora o piloto da Mercedes ter admitido que seus primeiros sucessos foram ruins para o espetáculo, ele disse que "sente pelo fãs" se Verstappen vencesse tão cedo. Falando em Singapurra nesta quinta-feira, Hamilton calculou: "Do meu ponto de vista, não estou pensando muito [em Verstappen selar seu segundo título consecutivo].

"Definitivamente, eu sinto pelos fãs. Por todos e até por nós no ano passado, indo direto ao ponto, foi intenso para todos."

"Nunca é ótimo quando a temporada termina cedo. Mesmo quando eu experimente acabar com antecedência em lugares como o México. Para você como um indivíduo, é ótimo, mas para o esporte real, não é espetacular.

"Estou muito grato por ter tido 2008 nos últimos 17 segundos e, obviamente, no ano passado, praticamente a mesma coisa. Vamos torcer para que no futuro seja um pouco melhor."

Expandindo em como ele vê o resto de sua temporada depois de trabalhar para solucionar o difícil W13, Hamilton continuou: "Para mim, ainda estou gostando do desafio e estou orgulhoso da força e do crescimento dentro de nossa equipe em termos de relacionamentos, em termos do nosso foco.

"Ver o quão duro todos trabalham em uma equipe é para mim é a coisa mais inspiradora. Eles saem da pista, voam no domingo à noite, estão no escritório na segunda-feira, tentando encontrar soluções, tentando decifrar o código.

"Isso é realmente impressionante porque é implacável nesta temporada. Eu sei que todos estão ansiosos pelas férias."

