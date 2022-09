Carregar reprodutor de áudio

O primeiro GP de Singapura desde 2019 traz ainda o primeiro match point para Max Verstappen conquistar o título de 2022 da Fórmula 1. Mas, para o consultor da Red Bull, Helmut Marko, seria melhor se o holandês pudesse esperar mais um pouco até garantir o bicampeonato.

Verstappen chega com uma diferença de 116 pontos para Charles Leclerc e 125 para Sergio Pérez, com 138 em jogo após a etapa deste fim de semana. Mas, para isso depende de uma combinação de resultados entre os três pilotos, incluindo a obrigatoriedade de vitória do holandês.

Mas Marko prefere que a festa fique guardada por mais uma semana, com Verstappen garantindo o título no GP do Japão, tendo um motivo para isso.

"Do ponto de vista do marketing, seria melhor ganhar o título no Japão, devido à nossa parceria com a Honda", disse Marko à ORF. "Mas, em geral, podemos assumir que Max será campeão mundial. É uma questão de quando".

Independente de onde o holandês garantir o título, Marko diz que está feliz por disfrutar neste ano um final de temporada mais tranquilo em comparação ao do ano passado.

"Em comparação com 2021, agora temos uma sensação incrivelmente agradável".

Marko valorizou também o trabalho realizado pela Red Bull no desenvolvimento do RB18 após um começo de temporada difícil, que permitiu a Leclerc disfrutar de uma grande diferença para Verstappen no início.

"Estávamos 46 pontos atrás após três corridas. Isso se deu pelo peso em excesso do carro. O primeiro abandono [no Bahrein] ocorreu por uma questão relacionada ao peso. O segundo [na Austrália] foi por questões técnicas. Devido ao excesso de peso, o carro dependia muito do eixo dianteiro".

"Aos poucos, fomos introduzido atualizações para reduzir o peso, dois ou três quilos por corrida. E, junto disso, tivemos um programa intenso de atualizações".

