Carregar reprodutor de áudio

De volta às pistas da Fórmula 1 após uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite, o piloto da Williams, Alex Albon, diz que está "o mais em forma possível" e "sem dor" para retornar neste fim de semana, no GP de Singapura.

Albon precisou ser retirado no sábado do GP da Itália devido a um quadro de apendicite, sendo substituído pelo campeão da Fórmula E Nyck de Vries.

Mas após uma cirurgia de sucesso no Hospital San Gerardo, Albon passou por um susto, com uma insuficiência respiratória que o levou à UTI. O piloto diz que não lembra do episódio por causa dos remédios, mas revelou detalhes nas coletivas pré-Singapura sobre o caminho para a recuperação.

"Me sinto pronto. O mais em forma possível, e sem dores. Tivemos uma boa semana de treinamento ou duas, para chegar onde estou hoje. Somos realistas e sabemos que essa é a corrida mais difícil do ano. Precisamos manter isso na cabeça. Mas me sinto bem, treinei no kart e pareceu ok".

Mas, inicialmente, um retorno após somente uma corrida fora foi visto como um plano ambicioso.

"Não acho que tínhamos Singapura em mente na verdade. Mas com a recuperação rápida, se tornou uma possibilidade".

Mesmo dizendo estar pronto, ele será testado na primeira sessão de treinos livres da sexta, enquanto a real prova virá nas simulações de corrida do TL2.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Albon classificou isso como um "pequeno" passo atrás e "nada demais" por perder apenas uma corrida.

"Quando eu acordei no sábado [em Monza] tive que tomar a decisão: arrisco ou não? Mas fizemos o certo. E Nyck fez um ótimo trabalho".

Seu esforço para participar da corrida começou com um período de cama, mas o coma induzido, que tinha previsão de dois ou três dias, durou apenas 12 horas devido ao ritmo de recuperação de seus pulmões.

Albon disse que acordou "praticamente 30 minutos antes da largada" em Monza, mas foi aconselhado a desligar a TV devido a um aumento nos batimentos cardíacos, devido à "frustração" por não estar guiando o FW44.

Após esperar a recuperação em nível ideal, Albon foi construindo seus treinos até a última segunda, quando começou a "forçar a barra".

"Tratamos treinamento e recuperação como um trabalho diário. Basicamente, indo com tudo e melhorando dia a dia. Aí chegamos a um ponto em que a recuperação estava indo bem. Discutimos longamente sobre isso, se deveríamos fazer ou não. Eu me sinto pronto".

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: