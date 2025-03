O GP da Austrália foi uma corrida complicada para os estreantes e para aqueles que estavam se adaptando a novas equipes. No caso de Lewis Hamilton, ele ainda precisa se acostumar com a forma de trabalhar com Riccardo Adami, seu novo engenheiro na Fórmula 1.

O heptacampeão passou 12 temporadas na Mercedes, por isso já estava acostumado ao ritmo britânico e em como se comunicar com Peter Bonnington. Agora, de 'casa' nova, ele deve encontrar um novo caminho.

A primeira corrida de Hamilton tendo Adami como a voz em seu rádio, foi marcada por alguns momentos tensos entre os dois. Por exemplo, quando foi informado sobre as condições climáticas, o piloto respondeu:

"Por favor, não repita tudo".

E quando foram feitas sugestões sobre as configurações do carro: "Sim, eu sei, me deixe em paz, por favor".

E quando foi avisado sobre o uso do DRS, ele disse: "Me deixe em paz, por favor. Estou aprendendo a usar o carro, amigo. Não há nenhum problema com o DRS".

Ele também falou sobre o uso da configuração K1: "Não estou perto do carro da frente! Não estou perto! Vou fazer isso quando estiver perto".

Houve também este diálogo entre eles:

Hamilton: "Você me disse que não ia chover muito... Perdemos uma grande oportunidade".

Adami: "Entendido".

Hamilton: "O que eu sou? 9º de novo?"

Adami: "Você está em 9º".

Hamilton: "Foda-se... Desculpe, não percebi que meu rádio estava ligado".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton terminou a corrida em 10º lugar, marcando apenas um ponto em sua primeira corrida na Ferrari.

Apesar do diálogo às vezes tenso pelo rádio, Hamilton disse que Adami havia feito um bom trabalho e que precisava de tempo para melhorar a comunicação entre os dois.

"Riccardo fez um trabalho muito bom. Estamos nos conhecendo aos poucos. De agora em diante, vamos ver os comentários e analisá-los."

"Para ser sincero, não gosto de receber muitas informações durante a corrida. Se eu precisar, eu pergunto. Mas ele deu o melhor de si hoje".

"Aprendi muito neste fim de semana, vou fazer muitas mudanças e veremos como será. Hoje eu tive um curso intensivo de como dirigir uma Ferrari na chuva".

O piloto foi um pouco mais intenso com suas palavras sobre a primeira etapa oficial correndo pela Ferrari:

"Senti que estava no fundo do poço hoje – tudo é novo. Desde a primeira vez que guiei este carro na chuva, ele estava se comportando de forma muito diferente do que eu já havia experienciado no passado, a unidade de potência, as funções de direção. Todas essas coisas são jogadas para você e você tenta fazer malabarismo com elas".

Para o heptacampeão, ele ainda precisa confiar mais no SF-25 e só então poderá extrair o melhor do carro. Hamilton ainda brincou, dizendo que quase escapou da pista algumas vezes, mas já sabe quais mudanças precisará fazer para o GP da China.

"Infelizmente, não tive nenhuma confiança, então farei algumas mudanças no carro na semana que vem. Hoje foi a frenagem e a estabilidade traseira, principalmente na potência – houve muitos estalos, quase bati no muro muitas vezes".

