A Ferrari parecia promissora para conquistar um pódio no GP da Austrália da Fórmula 1. No entanto, Frederic Vasseur, chefe dos italianos, assumiu a culpa pela decisão errada de permitir que seus pilotos ficassem com pneus slick por tanto tempo quando a chuva voltou a cair nas últimas voltas da corrida.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton estavam em quinto e oitavo lugares, 42 voltas em uma corrida com clima misto, quando a chuva voltou.

Leclerc foi ultrapassado por Yuki Tsunoda na volta seguinte e, em seguida, rodou na 44ª volta, o que lhe custou sete segundos em relação a Hamilton - momentos antes de a maioria dos competidores trocarem os pneus intermediários.

Outros, incluindo Max Verstappen e os carros da Ferrari, tentaram terminar a corrida com pneus slick, mas o aguaceiro continuou a se intensificar, o que levou a Red Bull a colocar o tetracampeão nos boxes na volta 46 - assim como Pierre Gasly, da Alpine, e Esteban Ocon, da Haas - sem perda óbvia de tempo.

Hamilton, Leclerc e Tsunoda, no entanto, persistiram por mais uma volta, mas o aumento da chuva fez com que eles terminassem em oitavo, nono e décimo depois de suas respectivas trocas de pneus.

O monegasco acabou ultrapassando seu companheiro de equipe em oitavo, enquanto o britânico também perdeu o nono lugar para Oscar Piastri e marcou um único ponto.

"O resultado é negativo, não foi isso que buscamos", admitiu Vasseur, falando ao Canal+.

"Primeiro, na classificação, não fizemos tudo junto, e acho que nosso ritmo foi muito melhor do que o resultado que obtivemos", acrescentou o francês, já que Leclerc e Hamilton se classificaram em sétimo e oitavo, respectivamente, com déficits de 0,659s e 0,877s em relação ao pole e eventual vencedor Lando Norris.

"Então, hoje, a estratégia não foi fácil - tomamos a decisão errada no final. Vamos encarar os fatos: tentamos ficar de fora como Max, para sobreviver com pneus slicks quando começou a chover, porque pensamos - erroneamente - que a chuva não duraria muito tempo. Se tivesse dado certo, teria sido ótimo, mas não deu! É isso, nós perdemos".

"Não devemos tentar culpar alguém, mas tentar entender o que deu errado em nosso sistema de tomada de decisões. A aposta foi boa, mas deveríamos ter feito o pit stop uma volta antes - como Max".

A Ferrari está apenas em sétimo lugar na classificação dos construtores após o primeiro GP da temporada, com cinco pontos - Williams, Aston Martin e Sauber conquistaram mais em Melbourne.

"Faltam 23 corridas e temos que olhar para frente", insistiu Vasseur. "O ritmo que mostramos na sexta-feira - seja em uma volta de classificação ou em corridas longas - foi bom, e é nisso que precisamos construir nossa temporada, não em uma decisão estratégica que não foi a correta no final da corrida".

