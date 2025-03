McLaren dominou o GP da Austrália da dominou o GP da Austrália da Fórmula 1 , em alguns momentos liderando com mais de 15 segundos de vantagem sobre o resto do pelotão. No entanto, safety cars em sequência juntaram o pelotão.

Quando a chuva se intensificou na volta 44 e Lando Norris e Oscar Piastri saíram da pista no terceiro setor, surgiu uma oportunidade para Max Verstappen. Mas o momento do pit stop da Red Bull levanta questões. Será que o holandês poderia ter vencido a corrida?

Juntamente com nossos parceiros de tecnologia da PACETEQ, analisamos os dados da corrida - não apenas examinando a estratégia de Verstappen, mas também a aposta fracassada da Ferrari em pneus de pista seca, bem como o desempenho geral de todos os carros e pilotos.

Verstappen deveria ter mudado para os pneus intermediários na volta 45?

Depois de deslizar no setor final da volta 44, Lando Norris foi imediatamente para os boxes para trocar os pneus de pista seca pelos intermediários enquanto a chuva se intensificava. Com pneus slicks, o britânico estava ganhando mais de um segundo por volta em relação a Verstappen. No entanto, devido ao seu erro, o atual campeão voltou a ficar a uma distância impressionante.

Infelizmente para Norris, ele voltou à pista logo atrás do companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, Liam Lawson, o que lhe custou um tempo valioso. Após as divisões do primeiro setor, Norris ficou 22,5 segundos atrás de Verstappen na frente - uma diferença crucial, já que o delta do pit stop na Austrália é de apenas 20 segundos.

Verstappen, no entanto, permaneceu na pista por mais uma volta, mesmo com a chuva continuando a piorar e os intermediários ganhando cada vez mais vantagem. Quando o piloto da Red Bull finalmente parou na volta 46, ele voltou à pista sete segundos atrás de Norris. Mas se ele tivesse parado uma volta antes, teria continuado na liderança?

Por que a Red Bull quase não teve chance de reagir

A princípio, os novos intermediários usados por Norris e outros que pararam na volta 44 - como George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon, Lance Stroll e Nico Hülkenberg - pareciam ser a escolha errada com base em seus tempos iniciais no setor.

Norris perdeu tempo para Verstappen no primeiro setor, e o segundo setor também foi um pouco mais lento. O mesmo padrão apareceu com outros pilotos de intermediários.

A Red Bull deve ter percebido isso e concluiu que o intermediário ainda não era o composto certo. No entanto, o terceiro setor da pista foi o mais ruim - evidente não apenas pelas excursões da McLaren fora da pista, mas também pelo giro de Charles Leclerc e pelo acidente de Gabriel Bortoleto. Nesse setor, os intermediários eram claramente superiores.

Na volta de saída de Norris com intermediários, ele foi mais lento que Verstappen nos dois primeiros setores, mas ganhou quatro segundos no terceiro setor. O problema para a Red Bull era que Verstappen estava à frente de Norris na pista.

Quando o piloto da McLaren demonstrou o verdadeiro ritmo dos intermediários no setor final, a volta de Verstappen já estava praticamente concluída, não deixando tempo para a Red Bull reagir. É por isso que a parada só aconteceu na volta 46.

O tempo do setor final de Norris também prova que, mesmo que Verstappen tivesse feito o pit stop na volta 45, ele não teria mantido a liderança. A diferença de Norris para Verstappen diminuiu de 22,5 para 18,5 segundos durante essa volta.

Com um delta de pit stop de 20 segundos, Verstappen teria retornado logo atrás de Norris. Isso significa que a estratégia da Red Bull não foi a ideal, mas provavelmente não teve impacto no resultado final.

"Olhando para trás, não teria feito diferença", admitiu Verstappen após a corrida. "Se eu tivesse parado com Lando, teria ficado em segundo lugar. Se eu tivesse parado uma volta depois, teria ficado em segundo. E mesmo na volta em que eu realmente parei, eu estava em segundo".

Como a Ferrari e a Racing Bulls erraram completamente os cálculos

A Ferrari e a Racing Bulls tiveram um desempenho muito pior. Em retrospecto, a volta 44 era claramente o momento ideal para mudar para os intermediários. Mas, como no caso da Red Bull, havia motivos compreensíveis para hesitar e esperar mais.

A grande questão, no entanto, é por que eles não foram para o box na volta 46, ao lado de Verstappen, mas ficaram de fora por mais uma volta. Naquele momento, os dados mostraram claramente que os pilotos de intermediários tinham uma vantagem de tempo significativa, especialmente no último setor. A Red Bull reagiu de acordo - a Ferrari e a Racing Bulls não reagiram.

A Ferrari apostou tudo na vitória?

O chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, explicou: "No final, tomamos a decisão errada hoje. Sejamos honestos: assim como Max, tentamos ficar com os pneus slicks e sobreviver quando a chuva começou, porque acreditávamos erroneamente que ela não duraria muito tempo."

A aposta poderia ter valido a pena, já que Lewis Hamilton chegou a liderar a corrida por um breve período. Talvez a Ferrari tenha assumido o risco deliberadamente, na esperança de criar uma chance inesperada de vitória em um fim de semana em que as coisas não estavam indo bem. O retrospecto é sempre o ideal, mas, no mínimo, eles deveriam ter dividido sua estratégia entre os dois pilotos.

Analisando os dados, se Hamilton tivesse feito o pit stop uma volta antes, provavelmente teria terminado em sexto, com Leclerc em sétimo. Manter os pneus secos até o final não era uma opção viável, pois eles eram cinco segundos por volta mais lentos nos estágios finais - o que significa que a Ferrari não teria marcado nenhum ponto.

No final, a Ferrari conseguiu cinco pontos, enquanto Yuki Tsunoda - que liderava o pelotão intermediário antes do caos estratégico - terminou fora dos pontos, em 12º lugar. Com uma estratégia ideal, Albon teria sido derrotado, o que significa que um possível quinto lugar e dez pontos extras foram perdidos.

Por que as supostas configurações de chuva não funcionaram

Antes da corrida, havia muita especulação sobre possíveis configurações de chuva que poderiam abalar a ordem competitiva. A Ferrari e a Alpine estavam particularmente em foco. No entanto, essas configurações acabaram fracassando devido a dois fatores principais: primeiro, a pista não estava molhada o suficiente; segundo, as ultrapassagens eram praticamente impossíveis.

No sábado, todas as equipes, exceto a McLaren, tiveram problemas com o superaquecimento dos pneus na classificação, o que levou a grandes perdas de tempo no setor final. Norris ganhou quase quatro décimos de segundo de Verstappen apenas nessa seção para garantir a pole position.

Inicialmente, esse superaquecimento foi visto como uma possível vantagem no molhado, já que normalmente é difícil manter a temperatura dos pneus de chuva.

No entanto, embora a pista estivesse úmida durante a corrida, ela nunca ficou realmente molhada - o que significa que até mesmo os intermediários sofreram superaquecimento, o que colocou a McLaren de volta na janela de desempenho ideal.

A McLaren foi sete décimos mais rápida por volta

Isso fez com que as equipes que tiveram problemas com os pneus na classificação enfrentassem os mesmos problemas na corrida. Verstappen demonstrou isso de forma mais clara: no início da corrida e novamente com pneus intermediários novos no final, ele estava no mesmo nível da McLaren. Mas, à medida que o stint avançava, seus pneus se degradaram significativamente.

Analisando apenas o ritmo de corrida do primeiro stint, a McLaren foi 0,69 segundos por volta mais rápida que Verstappen. Na metade do stint, o campeão mundial estava perdendo até 1,5 segundo por volta. A Mercedes e a Ferrari enfrentaram dificuldades semelhantes, com uma média de mais de um segundo por volta mais lenta que a McLaren.

Essa tendência já era visível no ano passado nas corridas com pista molhada no Canadá e na Grã-Bretanha, onde a McLaren se destacou em pistas úmidas, mas não totalmente molhadas.

No entanto, no Brasil, no final da temporada, quando houve chuva forte e uma pista realmente molhada, a McLaren teve dificuldades. Portanto, no dia da corrida na Austrália, a pista simplesmente não estava úmida o suficiente para desafiá-los.

Dificuldades de ultrapassagem no meio de grid

No pelotão intermediário, outro problema agravou as dificuldades com os pneus: a dificuldade de ultrapassagem. Tsunoda liderou o meio de campo por um longo tempo, mas não tinha um ritmo excepcional. Já na sexta-feira, ficou claro que a Racing Bulls tinha um carro de classificação forte, mas sofria com o desgaste excessivo dos pneus em corridas longas, o que lhe custava o ritmo de corrida.

Apesar das dificuldades da Racing Bulls e das configurações supostamente melhores para o tempo chuvoso de equipes como a Alpine, ninguém conseguiu ultrapassar Tsunoda. A Austrália é, estatisticamente, a terceira pista mais difícil para ultrapassagens no calendário, atrás de Mônaco e Ímola. Embora tenha quatro zonas DRS, as retas são muito curtas e as zonas de freio não são longas o suficiente.

Ritmo de corrida dos pilotos no GP da Austrália Foto de: Kevin Hermann/PACETEQ

Ritmo de corrida dos pilotos no primeiro stint do GP da Austrália. Foto de: Kevin Hermann/PACETEQ

