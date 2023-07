O domínio sempre fez parte da Fórmula 1. Seja com a McLaren nos anos 1980, a Ferrari no começo dos anos 2000 ou a Mercedes até o título de construtores de 2021. Mas agora, o heptacampeão Lewis Hamilton sugeriu que a categoria introduza uma data mínima para as equipes iniciarem o desenvolvimento de seus carros, como forma de limitar as eras e nivelar o grid.

Hamilton é peça fundamental do domínio da Mercedes, conquistando seis dos sete títulos de pilotos entre 2014 e 2020. Ele próprio admitiu nesta quinta-feira que tal posição dá às equipes a opção de interromper cedo o desenvolvimento do carro daquele ano para focar nos trabalhos do próximo modelo, ajudando a perpetuar o período de sucesso.

Ele diz que, se as equipes não puderem fazer essa mudança de pesquisa e desenvolvimento antes de uma data específica, outras teriam uma chance de correr atrás dos líderes.

"Não estou mirando em uma pessoa ou equipe em particular. Mas, obviamente, nos 17 anos que estou aqui e mesmo antes, você vê períodos de dominância. E isso segue acontecendo. Tive sorte de ter um desses períodos, que Max [Verstappen] vive hoje. Mas com a forma que as coisas estão, isso vai continuar acontecendo. E não acho que precisamos disso no esporte".

"Vendo pela minha experiência pessoal, quando você está tão à frente, mais de 100 pontos à frente, você não precisa mais desenvolver o carro, podendo começar mais cedo o próximo. E com o teto orçamentário, isso significa que você vai gastar o dinheiro desse ano com o modelo do ano que vem".

"Mas se todos tivessem um prazo, se todos soubessem quando podemos realmente começar, independente de quando for - outubro é tarde, mas talvez agosto - aí ninguém teria essa dianteira, criando uma corrida real em um curto período de tempo para os carros do futuro".

"Não sei, talvez isso ajudaria a aproximar todos no próximo ano. Posso estar errado. Mas algo precisa mudar. Quando estamos vencendo títulos, podemos começar antes de todo mundo".

Hamilton também apontou que as equipes do fundo do grid com nada a perder também podem mudar o foco de desenvolvimento mais cedo. Esse foi o caso da Honda em 2008, quando a então-equipe de Brackley sacrificou o ano com o RA108.

Isso levou a um desenvolvimento do carro que conquistou os dois títulos em 2009 com a Brawn.

"E temos as equipes que não são competitivas. Então elas nem se davam ao trabalho de mexer no carro atual. Se você olhar para a Brawn, eles focaram totalmente no ano seguinte desde o começo, chegaram e detonaram todos. E isso não deveria ser possível na minha opinião".

