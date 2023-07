Charles Leclerc revelou que ele e a Ferrari começaram "lentamente" a discutir uma extensão de seu contrato que atualmente termina no final da temporada 2024 da Fórmula 1.

Tem havido intensa especulação sobre o futuro de Leclerc na Ferrari depois que a disputa pelo título em 2022 foi por água abaixo e o pacote SF-23 da Scuderia este ano tem ficado bem distante do RB19 da Red Bull, líder da categoria.

Durante as primeiras rodadas da temporada, Leclerc foi associado à Mercedes, já que a fabricante alemã ainda não assinou um novo contrato com Lewis Hamilton e George Russell - conversa que foi rapidamente anulada pelo chefe de equipe da equipe de Brackley, Toto Wolff.

O diretor da equipe da Ferrari, Fred Vasseur, também disse no GP da Austrália, em abril, que não estava "nem um pouco assustado" com a possibilidade de perder Leclerc após 2024 e que "não era o momento certo" para iniciar negociações sobre uma possível extensão. Mas as especulações externas continuaram a crescer sobre o futuro do monegasco com a escuderia italiana após seus recentes problemas de classificação na Espanha e no Canadá.

Em Montreal, o piloto monegasco criticou abertamente sua equipe pela decisão de não mudar para pneus slicks no início da sessão molhada do Q2, onde ele foi posteriormente eliminado, mas depois Vasseur insistiu que seu piloto havia dito mais tarde "Ok, eu estava errado" após discussões internas.

Antes do GP da Áustria, no Red Bull Ring, neste fim de semana, o Motorsport.com perguntou a Leclerc se ele havia começado a conversar sobre a extensão de seu novo contrato, depois que seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, explicou que queria que seu futuro na Ferrari fosse resolvido neste inverno, e Leclerc respondeu: "Lentamente. Estamos começando a falar sobre isso aos poucos, sim".

Mas Leclerc disse que, ao contrário de Sainz, ele não tem "nenhum prazo específico" para fazer um novo acordo com a Ferrari, pois acha que "um ano e meio é um longo caminho a percorrer".

"Para ser honesto, isso ainda não está em minha mente", acrescentou. "Quando digo que começamos a conversar lentamente sobre isso, é só aqui e ali, mas nada especial, nada específico."

Pouco tempo depois, Leclerc pareceu voltar atrás em seus comentários anteriores, dizendo que as discussões que teve com a Ferrari foram "apenas brincadeiras aqui e ali - nada formal ou específico".

Depois, em resposta a uma pergunta subsequente que indagava se ele também manteria em aberto suas opções para possivelmente mudar para outra equipe em 2025, Leclerc insistiu que "eu amo a Ferrari, então estou feliz aqui".

"Não estou dizendo isso [que quero manter minhas opções em aberto]", explicou. "A Ferrari tem sido a equipe que me ajudou a chegar onde estou. Nunca escondi que sempre fui extremamente feliz por estar na Ferrari.

"É claro que a equipe e eu não estamos felizes com a situação atual, mas acho que estamos todos trabalhando na direção certa. Estou confiante de que estamos trabalhando na direção certa. E, novamente, eu amo a Ferrari, então estou feliz aqui."

Em relação à discussão na mídia sobre mudanças hipotéticas para a Mercedes ou para outro lugar em seu futuro na F1, Leclerc reconheceu que "provavelmente é a primeira vez na minha carreira que estou nessa posição".

"Não acho que [isso seja] porque ninguém me queria no passado, é apenas porque a natureza do contrato", acrescentou. "E todas as outras mudanças que fiz até agora - basicamente, da Sauber para a Ferrari foi bem simples."

"Portanto, é uma situação diferente na qual me encontro em minha carreira. Mas não me importo - estou me concentrando apenas em dirigir, espero vencer o mais rápido possível na Ferrari por enquanto e depois veremos."

