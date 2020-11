F1: Marko diz que começo da corrida foi "um grande desastre"

O GP da Turquia de Fórmula 1 se desenhava como um fim de semana promissor para a Red Bull, após liderar todas as sessões de treino e sua principal Mercedes ter dificuldades. No entanto, o que se viu na corrida foram maus resultados. Max Verstappen e Alexander Albon não fizeram boas largadas, tiveram problemas com a aderência da pista e terminaram em sexto e sétimo, respectivamente.

Helmut Marko, conselheiro da equipe, não ficou satisfeito com o desempenho de seus pilotos. Ele disse à Sky alemã que o início da prova "foi um grande desastre".

"Max só viu [Lance] Stroll abrir vantagem e isso é frustrante, pois ele não poderia alcançá-lo sem o DRS disponível, e ele também deveria ter sido mais paciente com [Sergio] Pérez", disse Marko, citando o começo ruim do holandês após largar em segundo, e a rodada que deu ao tentar disputar posição com o mexicano da Racing Point.

Sobre Albon, que também teve dificuldades com os pneus, o conselheiro da Red Bull disse: "Seus erros custaram caro, mas ele pilotou bem até o primeiro pit stop. Após o GP de Abu Dhabi, vamos tomar uma decisão sobre seu futuro."

Em outubro, o chefe de equipe Christian Horner disse que considera opções para o lugar do tailandês em 2021, mas que "todos na equipe querem que ele dê o melhor para garantir a vaga".

