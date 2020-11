Após erro, Leclerc se revolta no rádio: "Sou um idiota do c..."

Charles Leclerc esteve há alguns metros de conquistar mais um pódio na temporada no GP da Turquia de Fórmula 1, disputado neste domingo (15). No entanto, o piloto cometeu um erro na última curva em disputa com Sérgio Perez e perdeu um pódio certo, o que o fez ir à loucura no rádio da equipe após a corrida.

Leclerc não teve um bom início de prova e caiu para o 14º lugar , mas a partir da oitava volta, outra corrida começou para ele. A Ferrari arriscou, foi a primeira a colocar pneus intermediários e e deu certo, o monegasco começou a ganhar posições e, em pouco tempo, já brigava na frente do pelotão.

A partir da segunda parada, depois de se livrar de Alex Albon, Sebastian Vettel e Lance Stroll, Leclerc passou a pressionar Pérez, que optou por estender o seu stint até o fim da corrida, pelo segundo lugar. Porém, na última volta, tentou ultrapassar o mexicano travando roda e escapou da pista, o que o fez perder posição para Vettel e ficar de fora de seu terceiro pódio na temporada.

Revoltado com os próprios erros, o piloto, que já "se xingou" no rádio em outras ocasiões, não se controlou e Mattia Binotto, que nem estava no autódromo, teve que intervir de Maranello. Leclerc falou coisas como "fiz um trabalho de m...", "eu sou um idiota do c..." e ainda arrumou "tempo" para parabenizar seu companheiro de equipe pelo pódio.

Confira a conversa completa:

Já mais calmo depois de sair do carro, ele disse que não entende como cometeu o erro nas últimas curvas: “Não tenho palavras. Estou muito decepcionado. Certamente estive muito bem em parte da corrida, mas na última volta joguei fora todo o trabalho. Lamento pela equipe, porque estávamos a um passo do segundo lugar, mas estou feliz com o Seb, ele merece este primeiro pódio, teve um ano muito difícil."

