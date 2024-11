A troca de faíscas continua! Depois de Max Verstappen já ter devolvido as críticas feitas por Damon Hill à sua maneira de pilotar, agora foi a vez do ex-piloto de Fórmula 1 devolver o comentário e adicionar um pouco mais de fogo na lenha.

Tudo começou quando Hill avaliou a manobra de Verstappen no México, durante a disputa contra Lando Norris pela terceira posição na corrida. O ex-piloto foi bastante critico e disparou que ele piloto "como o Dick Vigarista".

Ao chegar em São Paulo para o GP brasileiro, o holandês foi questionado sobre o assunto e reagiu de maneira simples, mas bastante direta ao responder:

"Sou tricampeão mundial, sei o que estou fazendo".

No entanto, Hill não se calou ao ser questionado novamente sobre o que aconteceu e o comentário de Max. Mantendo sua opinião, o ex-piloto foi sincero ao dizer que o tricampeão é um especialista em "explorar as áreas cinzentas" das regras.

"Acho que ele usa o medo e a intimidação, mas acho que ele também explicou um pouco mais sobre suas táticas, que ele considera isso uma aposta. Às vezes pode valer a pena", disse à Sky Sports.

"Às vezes ele pode levar a melhor sobre os comissários, eles podem não aplicar uma penalidade, e ele também está usando isso como uma forma de comprometer o candidato ao título, Lando Norris".

"Então há alguma lógica, há algum método para a raiva dele, se você quiser chamar assim, na pista, mas ele, como ele diz, sabe o que está fazendo, mas é certo e justo?".

Hill também foi questionado se podemos esperar alguma mudança no comportamento de Verstappen, mas o ex-piloto acredita que isso não pode ser esperado de um competidor como o tricampeão.

"De forma alguma, acho que tenho clareza sobre o que entendo que Max seja, e ele tem sido assim. Ele tem sido consistente desde o momento em que chegou à F1, ele estava usando táticas consideradas perigosas".

"E regulamentos foram introduzidos para esclarecer algumas das coisas que ele próprio causou devido à maneira como pilota".

