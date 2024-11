George Russell considera que está na hora de a FIA contratar comissários de pista profissionais em tempo integral para melhorar a consistência e ajudar os pilotos a interpretar as diretrizes da Fórmula 1.

Isso ocorre depois de corridas polêmicas em Austin e, especialmente, no GP do México, onde Max Verstappen recebeu duas penalidades de tempo de 10 segundos.

O piloto da Red Bull foi penalizado por forçar a ultrapassagem do rival pelo título Lando Norris na Curva 4 e por sair da pista e ganhar vantagem na Curva 7 na Cidade do México.

O holandês contestou as duas decisões e, antes do GP de São Paulo deste fim de semana, Norris disse que achava que "no fundo" Verstappen sabia que a manobra estava errada.

Isso reabriu as interpretações do 'livro de regras' da F1, que tem palavras vagas, e Russell, que é diretor da GPDA, associação de pilotos da F1, diz que, embora não acredite que o livro de regras precise ser rasgado, agora é necessário um corpo estável de oficiais de corrida para melhorar a consistência das penalidades aplicadas.

Russell afirmou: "Em uma visão pessoal, não uma visão coletiva, não acho que [o livro de regras] precise ser rasgado. Ele só precisa de alguns ajustes finos ou de um pequeno acréscimo. Está tudo muito claro".

"As diretrizes precisam estar em vigor, mas também é preciso lembrar que são diretrizes. Não há um regulamento escrito e cabe aos comissários fazer o melhor julgamento".

"Quando as coisas se resumem à interpretação, e quando se trata de consistência, pode-se argumentar que, se tivermos os mesmos comissários semana após semana, a consistência será melhor porque eles estão interpretando as coisas da mesma maneira e os pilotos entendem exatamente o que esperam em uma determinada circunstância".

"Portanto, acho que, mais uma vez, é uma opinião pessoal, não em nome dos pilotos, mas uma opinião pessoal, acho que estamos em um ponto neste esporte em que precisamos de um comissário profissional em tempo integral, que ganhe um salário de verdade".

"Eles não são efetivamente voluntários e acho que, dentro do grupo de comissários que temos agora, eles estão definitivamente dentro do padrão. Portanto, não estou dizendo nada de ruim sobre os atuais comissários, estou apenas dizendo que acho que deveríamos ter um sistema de comissários semana após semana".

A FIA deseja conversar com os pilotos sobre as regras de corrida para fornecer diretrizes mais claras no futuro. No entanto, Verstappen - que já fez várias referências ao fato de ter deixado de gostar da F1 - diz que a categoria se tornou excessivamente regulamentada.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Falando em Interlagos antes da corrida, afirmou: "Nunca será perfeito porque, mesmo que você remova as regras, você entra em uma batalha e quer mais regras porque não está claro o que é permitido ou não".

"Então, quando você tem regras demais, você quer menos regras. Isso continua indo para a esquerda e para a direita o tempo todo. Se eu acho que há excesso de regulamentação? Provavelmente sim. Quero dizer, em geral, o livro de regras está ficando cada vez maior a cada ano, não acho que esse seja sempre o caminho certo a seguir".

Russell, no entanto, diz que, juntamente com os comissários profissionais, as diretrizes precisam de mais esclarecimentos, mas eles só se tornam evidentes quando o texto é testado.

Ele acrescentou: "Se você ler as regras, há linhas que dizem que se você estiver pilotando de forma errática ou perigosa, você será punido e você pode argumentar que se um piloto se excede e não faz a curva na saída, isso é errático porque você está pilotando fora da pista".

"Portanto, há um elemento de interpretação e, com certeza, ele precisa ser um pouco mais claro".

"No final das contas, cada incidente é diferente. Com certeza, agora as coisas estão evoluindo... é como a segurança dos carros, você precisa que um acidente grave aconteça antes de fazer esse progresso real".

"É a mesma coisa com os regulamentos de pilotagem. É preciso que algo ou decisões sejam incorretas ou que as coisas sejam levadas além do limite para que você perceba que a mudança precisa acontecer", conclui.

