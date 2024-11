A ida de Nico Hulkenberg à Sauber na temporada 2025 da Fórmula 1 não é novidade para ninguém. Contudo, o mistério sobre o companheiro de equipe do alemão ainda segue 'assombrando' o paddock. A briga gira em torno do brasileiro Gabriel Bortoleto e do finlandês Valtteri Bottas. 'Hulk' falou a respeito.

Com praticamente todo o grid da principal categoria do automobilismo confirmado para o próximo ano, e restando quatro etapas para o fim da temporada, a Sauber é a única equipe que não tem a dupla confirmada.

A briga pela vaga acontece contrapõe Bortoleto, atual líder da Fórmula 2 restando duas etapas para o fim da temporada, e Bottas, o dono do assento neste ano, mas que não enfrenta um bom momento na categoria, sem ter pontuado uma única vez em 2024.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Nico Hulkenberg desconversou quando questionado sobre qual dos dois candidatos ele escolheria para ser seu companheiro de equipe caso tivesse a oportunidade.

"Se você tivesse a oportunidade de escolher entre Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas para ser seu companheiro de equipe, quem você escolheria?", questionou a reportagem. Nico respondeu bem-humorado: "Jessica [Borrell, assessora da Haas]".

