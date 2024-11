A FIA confirmou na manhã desta sexta-fera a troca do motor de combustão interna de Max Verstappen, acarretando na punição de cinco posições no grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1 neste domingo (03).

Com alocação máxima de três unidades por temporada, Verstappen adotará a partir deste fim de semana seu sexto motor de combustão interna. O regulamento determina que, na primeira troca excedente, o piloto paga uma punição de dez posições, e cinco em cada mudança subsequente.

Verstappen já está além do limite desde o GP da Bélgica, no fim de julho. E após uma série de problemas na sexta-feira do GP do México, com um vazamento de ar que o fez perder boa parte do tempo de pista no dia, a Red Bull resolveu trazer mais um motor para o holandês.

Com isso, ele perde cinco posições no grid do domingo, sem alterações em sua posição de largada na corrida sprint do sábado. A Red Bull também troucou o sistema de exaustão do holandês, sendo o sétimo de oito permitidos na temporada.

