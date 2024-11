Sergio Pérez trocou de chassi para o GP do Brasil de Fórmula 1 depois que a Red Bull concordou com um pedido do piloto mexicano que enfrenta um momento de dificuldade na temporada.

Depois de uma corrida decepcionante em casa, na Cidade do México, no último fim de semana, Pérez tem procurado respostas para o fato de sua performance ter sido tão decepcionante nas últimas corridas.

A Red Bull confirmou que concordou em trocar o chassi do mexicano no evento de Interlagos deste fim de semana para ver se isso traz alguma melhora. O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, disse: "Nós trocamos por um chassi diferente, é o que podemos fazer."

"Ele perguntou se podíamos e nós dissemos que tudo bem. Os rapazes têm um pouco de trabalho, mas não se importaram."

Monaghan esclareceu que se tratava de um chassi que já havia sido usado este ano, em vez de ser novo: "Não fazemos um novo chassi a essa altura da temporada", disse ele.

Embora tenha recebido um chassi diferente, Pérez continuará a correr com um assoalho de especificação mais antiga no Brasil em comparação com o companheiro de equipe Max Verstappen - mas é esperado que ele tenha a mesma especificação em Las Vegas.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Falando sobre o novo assoalho, Pérez disse: "No momento, não temos. Esperamos que seja para Las Vegas, pois teremos um pouco mais de tempo. Isso significa que estamos carregando um pouco de peso, e não é o ideal, mas a equipe está fazendo o melhor que pode."

No entanto, Monaghan minimizou as diferenças, sugerindo que os ajustes detalhados não são tão grandes a ponto de levar a um déficit de tempo de volta.

"Checo está em uma especificação de assoalho diferente da de Max", disse Monaghan. "Portanto, se você observar a asa em si, ela é sutilmente diferente. É uma diferença pequena. A magnitude é, eu diria, pequena o suficiente para não causar uma diferença significativa em relação a Max."

"Fizemos dessa forma pura e simplesmente porque é a melhor maneira de fazer a manutenção de dois carros e garantir que possamos fazer a manutenção deles de forma justa com peças sobressalentes."

A Red Bull também disse que os problemas de freio que Pérez reclamou terem prejudicado seu ritmo no México não foram graves: "Não sei se havia algo particularmente errado com o carro, mas o material do freio, não o colocamos em vários eventos", acrescentou.

"Podemos variar a temperatura dos freios. Da mesma forma, ele pode variar a temperatura dos freios se ficar parado no trânsito e assim por diante. Mas acho que já resolvemos as dúvidas que tínhamos sobre isso."

