F1 - Honda: Queremos trabalhar com Verstappen no futuro

A Honda se prepara para deixar de ser parceira da Red Bull no fim de 2025 e passar a fornecer motores para a Aston Martin. Isso, somado a contratação de Adrian Newey pelo time de Silverstone, gerou especulações de que Max Verstappen poderia deixar Milton Keynes antes de 2028.

Dessa vez, o presidente da Honda afirmou que a empresa pensa em conseguir voltar a trabalhar com o tetracampeão da Fórmula 1, mesmo que fora da Red Bull.

Apesar do tetracampeão ter reafirmado seu compromisso com o time taurino, a cláusula de saída baseada no desempenho da Red Bull alimenta as especulações. No momento, o holandês é apenas o terceiro colocado do campeonato, logo atrás da dupla da McLaren, enquanto o time de Milton Keynes também é apenas a terceira força.

Com tudo isso em jogo, o La Gazzetta dello Sport sugeriu que a Aston Martin estaria aberta a fazer uma oferta de 300 milhões de dólares (R$1,65 bilhões) a Verstappen. A equipe não negou publicamente a oferta, mas deixou claro que está comprometida com a atual dupla - Fernando Alonso e Lance Stroll.

Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation Foto: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Honda ainda quer trabalhar com Verstappen

Até o momento, Verstappen venceu seus quatro títulos com motores oferecidos pela Honda. Porém, a mudança de regulamentos de 2026 e a transferência da Honda para a Aston Martin podem afetar o desempenho do holandês.

A partir de 2026, a Red Bull passará a produzir suas próprias unidades de potência em parceria com a Ford.

O presidente da Honda Racing, Koji Watanabe, falou ao De Telegraaf sobre a possibilidade de trabalhar com Verstappen novamente:

"Antes de mais nada, estamos fazendo tudo o que podemos para ajudá-lo a vencer seu quinto campeonato este ano".

"Depois disso, nosso foco será em nossa parceria com a Aston Martin. Mas, para ser honesto, espero sinceramente que um dia haja uma oportunidade de trabalhar com Max Verstappen novamente".

"Já conversei com ele muitas vezes e ele sempre foi muito positivo em relação à nossa atitude e mentalidade. Max também é muito aberto com os engenheiros da Honda; ele fala com eles quase sempre. Nossos engenheiros também o admiram muito e são muito leais a ele".

"As pessoas costumam ver seu lado esportivo, mas Max tem um lado muito respeitável como ser humano".

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!