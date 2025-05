Há duas semanas, os fabricantes de motores da Fórmula 1 se reuniram no Bahrein para discutir o futuro dos motores. De qualquer forma, está claro que nem todas as partes querem seguir na mesma direção, com algumas vozes a favor do V10 e outras pela manutenção da unidade de potência híbrida. O CEO da Audi, Gernot Döllner, está confiante de que a F1 será elétrica - e não retornará aos aspirados.

A Audi não é a favor dos motores de combustão interna e, nesse caso, está em total contraste com a Red Bull Power Trains, pois o chefe da equipe, Christian Horner, é a favor dos V10s. Em uma entrevista ao Süddeutsche Zeitung, Döllner não esconde o fato de que acredita que a eletrificação é o futuro.

"Basta olhar para o que aconteceu nos últimos dois anos. Primeiro, a mobilidade elétrica não conseguia avançar rápido o suficiente, e agora, de repente, as pessoas estão dizendo que não é nada", disse o alemão em uma entrevista ao jornal. "Mas essas são apenas flutuações em um longo caminho que estamos percorrendo. O futuro será definitivamente elétrico".

O que é importante para o contexto da história é que Döllner está falando aqui sobre a direção geral da Audi como fabricante de carros, mas está claro que a Fórmula 1 está envolvida. Ele diz que as discussões sobre o V10 poderiam, portanto, ser encerradas, porque um motor de combustão interna convencional na equipe de fábrica seria impensável na Audi.

O CEO diz que as emoções envolvidas na eliminação gradual dos motores de combustão interna não são apropriadas para a era atual. "Infelizmente, esquecemos qual é o objetivo disso: combater a mudança climática", explica.

"Temos que evitar que um dia olhemos para trás e percebamos que estamos atrasados em nossa meta de neutralidade de CO2. Estamos trabalhando consistentemente para tornar todos os nossos carros totalmente elétricos. O futuro da Audi é elétrico. Os clientes decidem e se envolvem emocionalmente quando se trata de eletrificação".

Choques financeiros

A Audi está enfrentando outros problemas envolvendo uma posição financeira difícil. A marca anunciou recentemente que cortará 7.500 empregos até o final de 2029. Isso significaria uma economia de 1 bilhão de euros no médio prazo.

"A Audi precisa se tornar mais rápida, mais ágil e mais eficiente. Uma coisa é clara: isso não pode ser alcançado sem mudanças na força de trabalho", disse Döllner na época.

A interrupção do projeto da F1 potencialmente traria mais dinheiro, mas isso não é um problema no momento. Especialmente após o envolvimento do fundo de investimento do Catar, uma mudança para a categoria rainha não é mais considerada arriscada. "O investimento ressalta o compromisso da Audi com a Fórmula 1", concluiu.

