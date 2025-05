F1: Vettel responde possibilidade de substituir Marko na Red Bull

Sebastian Vettel conquistou seu sucesso na Red Bull antes de se transferir para a Ferrari e, finalmente, se aposentar da Fórmula 1 na Aston Martin.

Embora tenha se afastado das corridas, o tetracampeão ainda enfrenta rumores de que poderia retornar a categoria. Agora o piloto está sendo cotado como substituto de Helmut Marko na equipe de Milton Keynes.

No podcast Backstage Boxengasse, Vettel comentou a possibilidade de se tornar o consultor da Red Bull: "Acho que só existe um Helmut Marko e seu papel é bastante claro".

"Mas, de modo geral, o diálogo entre nós tem sido inspirador. As experiências que temos são, de certa forma, semelhantes".

"Assim como eu, ele cresceu no automobilismo, é claro que em uma época muito diferente. Mas os valores fundamentais não mudaram; as coisas que são importantes na pista permaneceram as mesmas ao longo dos anos".

"Acho que muitas coisas, perspectivas e experiências podem ser transferidas".

Especificamente sobre a possibilidade de se tornar conselheiro da Red Bull, Vettel deixou claro que não bateu o martelo em nenhuma decisão e "tudo pode acontecer".

"Veremos se isso acontecerá no futuro. Ainda estou em contato com ele. Perguntei a ele há alguns anos quanto tempo ele queria continuar e ele disse 'não muito tempo'. Mas ainda está acontecendo".

"Ele conhece muito bem a dinâmica desse negócio e a estrutura da equipe. Portanto, desde que ele não desista, acho que é uma grande vantagem para a equipe".

"É claro que, de fora, às vezes surgem perguntas: 'Como isso aconteceu?' ou 'O que está acontecendo aqui?' Mas a perspectiva dele é muito diferente, assim como sua experiência".

"Seria triste se um dia ele saísse. Mas então a equipe terá que se desenvolver em uma nova direção".

