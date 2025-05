Lewis Hamilton e seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, trocarão seus icônicos macacões de corrida vermelhos por um uniforme branco único no próximo GP de Miami - para marcar o lançamento de uma nova coleção de Fórmula 1 da Puma, fornecedora esportiva da equipe.

Os fãs da Ferrari foram presenteados com várias coleções de edição especial da Puma nos últimos anos e, desta vez, os pilotos também estarão definindo as tendências, juntando-se a vários outros pilotos famosos da Scuderia que correram de branco ao longo dos anos.

O primeiro piloto a fazer isso, de acordo com nossa melhor pesquisa, foi Jody Scheckter, que usou um uniforme branco e azul refletindo as cores de seu patrocinador pessoal, a goma de mascar Brooklyn, quando fez sua estreia na equipe em 1979.

Scheckter se tornou o primeiro vencedor da Ferrari de branco, com vitórias na Bélgica e em Mônaco, antes de seu companheiro de equipe, Gilles Villeneuve, mudar para o branco quando se tornou o primeiro a usar o novo traje Simpson Nomex à prova de fogo, que só vinha em branco.

Villeneuve subiu ao pódio com seu macacão branco na corrida de estreia com a equipe, na França, e Scheckter também trocou para o mesmo equipamento no restante do ano. Juntos, no final da temporada, a dupla ajudou a Ferrari a vencer o campeonato de construtores.

O vencedor da corrida e campeão mundial Jody Scheckter comemora no pódio com Gilles Villeneuve Foto de: Sutton Images

A Ferrari continuou a usar macacões brancos por mais três temporadas, com Didier Pironi substituindo Scheckter a partir de 1981, Patrick Tambay entrando no meio da temporada de 1982 após a morte de Villeneuve e Mario Andretti substituindo Pironi nas duas últimas etapas.

Eles voltaram ao vermelho em 1983 e permaneceram assim por 12 anos, até que Michael Schumacher se juntou à equipe para um teste em 1995 e pilotou com um macacão branco sem marca em sua primeira corrida, porque, naquele momento, ele ainda não era um membro oficial da equipe.

O período do lendário alemão na Ferrari foi alinhado com o icônico macacão branco e vermelho com a marca do patrocinador e, quando ele e o patrocinador saíram no final de 2006, a equipe passou a usar vermelho com detalhes em branco, acrescentando mais branco para outro patrocinador quando Fernando Alonso chegou.

Mais recentemente, a Ferrari criou um macacão branco único especificamente para o piloto monegasco Charles Leclerc em Mônaco em 2023, com o companheiro de equipe Carlos Sainz permanecendo no vermelho. A edição especial tinha ombros e detalhes vermelhos, ecoando as cores da bandeira monegasca.

Ao anunciar o mais recente macacão de corrida totalmente branco e a edição especial da coleção de roupas de F1 que foi criada junto com ele, a Puma disse: "O novo lançamento mistura a energia da pista de corrida e o apelo icônico do vestuário de futebol".

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Puma

"Ele se inspira na cor de destaque da pintura sazonal de 2025 do carro de F1 da Scuderia Ferrari HP (especialmente presente na tampa do motor), ao mesmo tempo em que remete à herança dos uniformes de visitante do futebol, quando a equipe usa um novo uniforme quando joga fora de casa".

Leclerc e Hamilton usarão a réplica do 'White Miami Limited Edition', combinada com um macacão Puma branco exclusivo, luvas e calçados Speedcat Pro, cujo design remete à pintura especial do carro no GP de Miami.

A coleção exclusiva de roupas de F1 será vendida com unidades limitadas, o que a torna um item de colecionador para os fãs que desejam ter um pedaço da história da Ferrari. Ela está disponível em lojas Puma e Ferrari selecionadas, bem como on-line em puma.com e store.ferrari.com.

