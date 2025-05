O GP de Miami já é conhecido por trazer muitas cores e fazer com que as equipes se empenhem em se destacarem durante todo o fim de semana e claro que a Sauber não poderia ficar de fora. A equipe de Fórmula 1 confirmou que terá uma pintura diferente para a primeira corrida nos Estados Unidos.

O time não mudou as cores ou ousou demais no desenho, na verdade, ele segue bastante o que já vimos desde o início da temporada - as cores preta e verde seguem sendo as principais no monoposto.

Mas, agora, o verde aparece como um líquido, subindo pelas asas até o corpo do carro, deixando de lado o 'fade' anterior.

No GP de Miami, a Sauber terá a chance de tentar pontuar no sábado, na corrida Sprint, e no domingo, durante a corrida principal. Até o momento, apenas Nico Hulkenberg conseguiu terminar na zona de pontos ainda na primeira etapa do ano, após 'caos'.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ainda é o último colocado da temporada, isso porque ainda não conseguiu terminar em boas posições antes da bandeira quadriculada.

