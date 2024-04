Preparem seus despertadores e o café! Nesta madrugada de quinta para sexta começam as atividades de pista para o GP do Japão, quarta etapa da temporada 2024 da Fórmula 1.

Às 23h30 da quinta-feira será realizado o primeiro treino livre e, às 3h da sexta-feira, a segunda sessão de treinos livres, ambas com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E não esqueça! Assim que acabar o TL2, tem SEXTA-LIVRE AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube!

Após um começo de semana chuvoso no Japão, as equipes terão que enfrentar o desafio da baixa temperatura: segundo o weathernews, a mínima será de nove graus e a máxima de 17, o que deve criar problemas para os pilotos com o gerenciamento de pneus. O vento não deve ser um problema, mas há uma possibilidade de 30% de chuva para o dia.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Em negrito, a programação do dia

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 02h Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

