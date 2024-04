George Russell pediu que as corridas sejam imediatamente paradas após acidentes, para evitar ocorrer novamente o que se passou com ele no GP da Austrália de Fórmula 1. Após incidente com Fernando Alonso, Russell bateu e ficou gritando para que a corrida fosse interrompida depois que seu W15 destruído voltou para a pista.

As consequências do acidente causaram grande preocupação entre os fãs e observadores da F1 devido ao perigo.Embora a transmissão tenha cortado o acidente de Russell à medida que ele progredia, depois que ele parou, pareceu levar muito tempo até que o sistema de safety car virtual fosse ativado e, quando isso aconteceu, Russell já havia sido ultrapassado por Lance Stroll, da Aston Martin.

Stroll teve que ser avisado às pressas por seu agora ex-engenheiro de corrida Ben Michell, que desde o fim de semana de Suzuka está atuando apenas como chefe de otimização de desempenho da Aston, pois o piloto estava se aproximando do local do acidente quase às cegas devido à natureza de alta velocidade da curva onde ocorreu o incidente.

Esse conhecimento fez parte da resposta de Russell pelo rádio de sua própria equipe ao tentar interromper a corrida, assim como a trágica história recente do automobilismo, em que os pilotos juniores Anthoine Hubert e Dilano van 't Hoff morreram depois que seus carros bateram e foram atingidos novamente em acidentes de alta velocidade em Spa.

Quando perguntado pela Autosport/Motorsport.com se ele queria que um novo sistema de segurança fosse implementado para evitar que uma situação como essa se repetisse no futuro, Russell respondeu: "Era uma posição incrivelmente desconfortável de se estar. Você está em uma curva cega, [onde os carros se aproximam a] 250 km/h, bem na linha de corrida com o carro meio de cabeça para baixo. Eu estava esperando que um desastre acontecesse."

"Felizmente, eu tinha uma diferença de 10 segundos atrás de mim e acho que foram 10 ou 12 segundos antes de o safety car virtual ser acionado. Mas, no espaço de 10 segundos, você pode ter cinco, seis, sete carros, se isso fosse na primeira volta da corrida, e provavelmente eu teria sido atingido várias vezes, mesmo com a bandeira amarela.

"Já vimos incidentes próximos antes, quando um carro volta [para a pista depois de um acidente] - Carlos [Sainz] em 2022 no Japão. Acho que precisamos encontrar uma maneira de, se um carro estiver em uma zona de perigo, [haver um] VSC automatizado imediatamente - em meio segundo ou mais, porque esses segundos contam.", sugeriu.

"Vidas estão em risco. Já vimos isso em Spa várias vezes no passado, com carros aquaplanando. Acho que, com a tecnologia que temos, é hora de tomarmos medidas nessa área."

O incidente está sendo analisado atualmente pela FIA, que, segundo o Autosport/Motorsport.com, levará a uma grande mudança na curva em questão para o GP da Austrália de 2025.

Entende-se também que, em relação ao desejo de Russell de que um processo automatizado seja implementado como parte de uma atualização do sistema de segurança para cobrir tais incidentes, o órgão regulador considera que seus procedimentos existentes funcionaram conforme necessário nesse caso.

Um painel digital de bandeiras amarelas foi ativado 1,2s depois que Russell atingiu a barreira, que então passou a exibir duas amarelas - incluindo bandeiras físicas mostradas por fiscais próximos - 5,7s depois do início do acidente.

Após 8,1s, a zona da pista que levava ao local do acidente foi colocada em status de amarelo duplo, que também é transmitido aos sinais de áudio do piloto e às telas da cabine de cada carro.

Também foi sugerido que um problema óptico significativo e agravante nessa situação é que leva vários segundos para que o sistema VSC seja ativado no controle de corrida e exibido nos gráficos de transmissão de TV.

