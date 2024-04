A Red Bull revelou ao mundo nesta quinta-feira suas primeiras modificações importantes na temporada 2024 da Fórmula 1. O time técnico, liderado por Pierre Waché, trabalhou no sistema de refrigeração do RB20 para o GP do Japão, confirmando que o sistema estava projetado para ser modular, com quatro elementos separados.

A novidade é vista na área do halo: foi adicionada uma entrada de ar no lado externo do suporte de proteção do chassi com uma pequena entrada semicircular que aumenta o fluxo que chega aos radiadores que estão à serviço da unidade de potência da Honda, situados na "bazuca" do RB20.

Por isso, desapareceram as aberturas laterais que ficavam em cima do nome da Red Bull. Por isso, a evacuação do calor acaba acontecendo na parte traseira que, por sua vez, muda o padrão de fluxo de ar em toda a zona.

A Red Bull optou por um sistema de refrigeração muito inovador, que permite "personalizar" suas opções em função das características da pista e da necessidade de buscar uma maior confiabilidade (ou não) da unidade de potência da Honda.

No Motorsport.com, já foi dito anteriormente que a marca japonesa projetou um motor turboalimentado de 6 cilindros que precisa de menos massa radiante em favor de uma forma aerodinâmica mais extrema que também beneficia o desempenho.

Mas, desta vez, é legítima a dúvida de que Adrian Newey possa ter forçado demasiadamente certos conceitos, e a nova admissão pode ser a confirmação de que, para assegurar a confiabilidade exigida pelos japoneses foi necessário revisar certos parâmetros.

Em Suzuka, a Red Bull mira voltar a vencer após a dobradinha da Ferrari na Austrália. O circuito japonês parece feito sob medida para potencializar as qualidades do RB20 e, por isso, tentarão aproveitar sua superioridade.

