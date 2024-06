Neste fim de semana o circuito Gilles Villeneuve receberá a nona etapa do campeonato de 2024 da Fórmula 1. Será mais um embate envolvendo as três principais equipes da temporada: Red Bull, Ferrari e McLaren, no embalo da grande vitória de Charles Leclerc no GP de Mônaco.

Mas, diferentemente do que aconteceu no Principado, o tempo deve ser um dos protagonistas do fim de semana.

Nesta sexta-feira, dia em que os carros irão para a pista pela primeira vez, a previsão do tempo indica mínima de 15° e máxima de 22°C. A parte da manhã será mais afetada pela chuva e as trovoadas. Os ventos não serão um fator, chegando a apenas 9 km/h. Oficialmente, a probabilidade de precipitação é de 60%.

Confira a programação do GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Canadá de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 18h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 17h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 15h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

