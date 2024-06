Recentemente, Carlos Sainz vem sendo fortemente ligado a uma vaga na Williams para a temporada 2025 da Fórmula 1. Mesmo com as conversas rolando durante semanas, o espanhol mantém mistério para onde irá após deixar a Ferrari no fim deste ano.

Falando com a imprensa nesta quinta-feira em Montreal, o espanhol negou os rumores que vem sendo veiculados: "Eu li as histórias. Não me lembro se foi apenas na Espanha, mas isso me fez rir", disse. "Há três meses, eu estava lendo artigos que diziam que eu tinha assinado com a Mercedes".

"De acordo com outros, eu havia assinado com a Red Bull. É muito engraçado, não é? E agora eu teria assinado com a Williams. Às vezes me dá vontade de rir, porque essa mídia pode publicar histórias como essa impunemente".

Além disso, Sainz destacou que está sendo claro com as equipes interessadas sobre o desejo de ter um contrato longo. "Acredito que, para ter sucesso na Fórmula 1, é preciso assumir um projeto de médio ou longo prazo. Não acho que seja possível ter sucesso se você for para algum lugar por um ano e depois quiser vencer imediatamente", explicou. "Para isso, você precisa de um projeto real. Tenho chances de encontrar um projeto assim para os anos 25, 26, 27 e 28."

