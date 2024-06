Antes do início do GP do Canadá, a Fórmula 1 e a FIA anunciaram os tão esperados novos regulamentos que entrarão em vigor a partir da temporada 2026. O heptacampeão Lewis Hamilton foi questionado sobre o assunto e alegou que chegou até ele que o carro era "lento".

Um dos grandes destaques foi o anúncio da redução do peso do carro em 30 kg. No entanto, esse número não entusiasmou Hamilton. O heptacampeão ainda não teve contato com o novo monoposto, mas revelou que os pilotos que tiveram a oportunidade de testar no simulador alegaram que ele é "bastante lento".

Embora Lewis tenha elogiado o trabalho em relação às unidades de potência - que dividirão igualmente a energia elétrica e o motor de combustão interna usando combustíveis sustentáveis, ele enfatizou que os 'arranjos' também devem ser bem-sucedidos no lado da corrida.

Falando à mídia nesta quinta-feira, o piloto da Mercedes destacou: "São apenas 30 kg, portanto, está indo na direção certa, mas ainda é pesado. Conversei com alguns pilotos que o usaram no simulador, eu não, mas eles disseram que era bastante lento. Portanto, veremos se essa é realmente a direção certa."

"Mas em termos de sustentabilidade, especialmente no que diz respeito à unidade de potência, acho que é um passo realmente ousado. Só precisamos ter certeza de que os carros são eficientes, rápidos e que a corrida está realmente melhorando."

