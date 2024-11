A chuva veio com tudo no sábado, e forçou a Fórmula 1 a mudar drasticamente a programação do GP de São Paulo, realizado no Autódromo de Interlagos. A 21ª de 24 etapas da temporada 2024 terá a classificação e a corrida no mesmo dia.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Interlagos neste sábado do GP de São Paulo de F1? O Motorsport.com checou via weather.com na noite deste sábado e te mostra.

Há previsão de chuva, com alta probabilidade, chegando perto dos 90% no início da tarde, mas com precipitações mais leves que as do sábado. Já a temperatura deve ter menos variação, ficando entre 19 e 22 graus.

E, para quem vem ao autódromo, prepare-se: os portões abrem a partir das 06h30!

A mudança afetou também as categorias de apoio, com a F4 perdendo uma de suas corridas e a Porsche Cup tendo que cancelar as provas do domingo.

Confira a programação do GP de São Paulo, 21ª etapa da temporada 2024 da elite global do esporte a motor, e a agenda dos programas ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube, a Motorsport.tv Brasil.

Confira a programação do GP de São Paulo de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Domingo 07h30 Band / F1TV Pro Homenagem a Ayrton Senna Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Corrida Domingo 12h30 Band / F1TV Pro Formula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 09h05 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário Q4 Domingo Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

