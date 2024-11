As fortes chuvas em Interlagos não permitiram que Lewis Hamilton pudesse guiar o MP4/5B de Ayrton Senna neste sábado (02). O piloto de Fórmula 1 já confessou que estava muito animado e ansioso para o momento, principalmente por ser um grande fã do tricampeão brasileiro.

Mas é claro que a fila de competidores que queriam ter essa oportunidade não é pequena, certo? Bruno Senna, sobrinho da lenda da categoria, por exemplo, é um deles.

Atualmente, ele é piloto no WEC, mas marcou presença no fim de semana da F1 em São Paulo e conversou com o Motorsport.com sobre o assunto e todas as homenagens que estão sendo feitas para celebrar os 30 anos do legado de Ayrton.

O piloto confessou que, assim como toda a família, já sabia que Lewis Hamilton seria escolhido como o representante para ter a chance de dar algumas voltas no carro vencedor de Senna. No entanto, ficou com aquele sentimento, lá no fundo do coração, de um pouquinho de inveja e, com muito bom humor, ele brincou:

"Se eu encontrar com ele [Hamilton], eu vou dar um chute na perna dele para ver se ele cai. Eu trouxe até o capacete, entendeu? Está aqui na pista, se precisar eu estou pronto", disse ao arrancar risadas.

Mas, ao adotar um tom mais sério, o piloto também comentou qual foi a sua homenagem preferida feita para o tio, que marcou a vida de muitos brasileiros apaixonados por automobilismo.

Bruno elegeu a oportunidade que ele mesmo teve de guiar o carro de Ayrton no GP Histórico de Mônaco, no início do ano.

"E acho que muita gente que nunca nem ouviu falar do Ayrton, porque são pequenininhos, está tendo a oportunidade de conhecer a pessoa incrível que ele era".

"Para mim, obviamente, [o momento mais marcante foi] quando eu andei no carro dele lá no GP Histórico de Mônaco, foi a McLaren que o Lewis vai pilotar".

"Eu tive a oportunidade de andar na pista do GP de Mônaco esse ano, durante o histórico, junto com o Thierry Boutsen na Lotus, então foi um momento inacreditável pilotar o carro dele, mas na pista, com o Thierry na pista".

Importante ressaltar que, apesar da homenagem não ter acontecido neste sábado, ela está programada para o próximo domingo. No entanto, a organização está esperando a FIA e a F1 reagendarem todos os horários - incluindo a classificação.

