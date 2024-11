A Federação Internacional de Automobilismo e a Fórmula 1 anunciaram no início da noite deste sábado os novos horários da programação de domingo do GP de São Paulo, com a transferência da classificação após as fortes chuvas que afetaram o autódromo de Interlagos.

Com isso, a classificação, que define o grid de largada, será realizada às 07h30 da manhã. Já a corrida foi adiantada em 90 minutos em relação ao seu horário original, passando das 14h para 12h30. Para quem vem ao autódromo, se prepare: os portões abrem a partir das 06h30!

"De acordo com as condições de hoje em São Paulo, foi tomada a decisão de não prosseguir com o treino classificatório devido à baixa visibilidade, água parada na pista e luz fraca", diz o comunicado.

"A segurança é sempre a principal consideração em tais circunstâncias e, embora tenha sido dado o máximo de tempo possível para permitir que as condições melhorassem, infelizmente isso não aconteceu. Temos grande apreço por todos os fãs que permaneceram no circuito na esperança de ver os carros na pista hoje".

"Portanto, após consulta aos comissários de pista, foi tomada a decisão de programar o treino classificatório para as 7h30 locais da manhã de domingo, antes do GP às 12h30 locais. Isso garantirá que maximizaremos as chances de proporcionar aos fãs um dia de ação de corrida e tanto a FIA quanto a Fórmula 1 acreditam que essa mudança de horário é necessária e a coisa certa a fazer para todos os nossos apaixonados fãs".

"Agradecemos a todos pela paciência de hoje, incluindo os fãs, pilotos, equipes, fiscais, funcionários do circuito e a mídia, e esperamos proporcionar a todos um evento emocionante no domingo".

A nova programação da F1 também alterou a programação da Fórmula 4 Brasil e da Porsche Cup.

A F4 fará uma corrida a menos, com a terceira corrida sendo realizada a partir das 09h05. A segunda prova, que deveria ter ocorrido na tarde do sábado, ficará para a etapa de Goiânia, no fim do mês.

Já a Porsche Cup não terá no domingo as segundas corridas do fim de semana, que coroariam os campeões Sprint de 2024. A categoria ainda não confirmou se elas estão oficialmente canceladas ou se serão realizadas na etapa Endurance marcada para a segunda quinzena de novembro.

