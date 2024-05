Somente na sexta etapa do campeonato de 2024 da Fórmula 1, a Alpine conseguiu reduzir o peso dos carros, que estavam fora do limite. A equipe sediada em Enstone teve um início tumultuado em 2024, pois o A524 estava inicialmente fora do ritmo e sem downforce, após a mudança de conceito.

Com peso extra na carroceria - que foi adicionado para passar em um teste de colisão específico - e com potência de motor inferior à das unidades Honda, Mercedes e Ferrari com motor Renault que a Alpine usa, a equipe enfrentou dificuldades nas corridas iniciais e sequer marcou ponto. Ela é uma das três equipes que ainda não pontuaram, ao lado da Williams e da Sauber.

Na última etapa, na China, a Alpine introduziu uma atualização no assoalho, que também deixou o A524 mais próximo do limite mínimo de peso da F1, mas ainda estava "quase lá", de acordo com o diretor técnico da equipe, Ciaron Pilbeam.

Agora, com a atualização do assoalho aplicada ao carro de Pierre Gasly em Miami, depois de ter rodado apenas no A524 de Esteban Ocon em Xangai, o esforço adicional da equipe para economizar peso em novas peças significa que ela finalmente voltou à meta de peso.

O chefe da equipe Alpine, Bruno Famin, afirmou que "não estávamos particularmente acima do peso" no início do ano com o A524, mas confirmou que a nova economia de peso significou, em termos de ganho de ritmo, "uma questão de 0,2s".

"A luta está tão acirrada agora que todo ganho, todo pequeno ganho, é bom de se fazer e é isso que estamos fazendo", disse Famin ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva na corrida de Miami.

"O peso - as pessoas falam muito sobre o fato de o carro estar acima do peso - não era o principal problema do carro. O principal problema do carro é que nos faltava downforce e tivemos dificuldades para fazer os pneus funcionarem no treino classificatório."

"É melhor conseguir o peso mínimo, mas esse não foi o principal problema. Esse problema foi resolvido mais rápido do que o esperado e estou feliz com a direção da equipe, que está se esforçando para fazer tudo de forma rápida".

"Em Xangai, tivemos o novo assoalho, deveríamos ter o novo assoalho somente aqui em Miami, mas conseguimos com os caras da fábrica se esforçando para fazer um para Xangai. É um bom sinal, mas é uma pequena parte da lacuna que precisamos preencher. E isso levará tempo.", explicou.

Detalhe do Alpine A524 Foto de: Filip Cleeren

Quando questionado sobre o plano da Alpine para se recuperar na hierarquia da F1 - depois de ter mudado para uma estrutura de departamento técnico de três pilares na fase inicial da temporada, que agora está sendo liderada pelo novo diretor técnico David Sanchez, após surpreendente saída antecipada da McLaren - Famin disse: "Parte do plano está sendo implementado, porque sabemos que o carro estava um pouco acima do peso no início da temporada.

"Agora, aqui pela primeira vez e mais rápido do que o planejado e programado, teremos os dois carros com o peso mínimo. Trouxemos duas atualizações na parte aerodinâmica [nesta temporada]. Mas sabemos que tudo isso é apenas parte do que precisamos fazer."

"Agora, com a nova organização em vigor, com a chegada de David ontem, passaremos para a próxima etapa. Por enquanto, é um pouco cedo para falar sobre isso.", dissse.

Falando em Miami na quinta-feira, Ocon disse que a dirigibilidade do A524 foi "claramente melhor com a [perda] de peso".

"Obtivemos claramente um bom desempenho com isso", acrescentou.

"Em termos do resto, obviamente, foi um pequeno passo na direção certa. Isso é muito claro, mas sabemos que ainda não é o suficiente. Estamos conseguindo brigar um pouco mais de perto com os outros carros. Mas ainda nos falta desempenho na classificação.

"E esse ainda é o ponto em que precisamos trabalhar e nos concentrar com o desempenho geral do carro.", encerrou.

Detalhe do Alpine A524 Foto de: Filip Cleeren

Veja DEBATE sobre o QUALI para o GP de MIAMI de F1 | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!