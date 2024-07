O tricampeão mundial Max Verstappen, da Holanda, não está usando as 'calhas estilo Mercedes' em seu Red Bull neste fim de semana de GP da Hungria de Fórmula 1, mas elas podem voltar no final da temporada.

A Red Bull acelerou uma atualização substancial para Budapeste, com mudanças que a afastam do 'estilo Mercedes' de cobertura do motor que tem usado até agora.

As novas peças são abrangentes, sendo que o aspecto mais visual - uma nova tampa do motor e o layout do sidepod - só será usado no carro de Max Verstappen neste fim de semana.

As mudanças parecem ser uma mistura de modificações específicas para o circuito, devido às condições de calor e alto downforce em Hungaroring, e desenvolvimentos de longo prazo, incluindo um novo assoalho e outros componentes aerodinâmicos.

O novo layout elimina o design da tampa do motor de 'alto curso' que a equipe adotou para 2024, que se inspirou nos vãos da tampa do motor no estilo Mercedes com os quais a marca alemã correu anteriormente.

Em vez disso, retorna uma queda acentuada mais familiar na parte de trás da carenagem do halo, o que resulta em um layout mais encolhido em torno da 'barriga' antes de se alargar mais uma vez na saída de resfriamento traseira presente no modelo RB20.

A equipe listou a nova cobertura do motor e o layout do sidepod como "específicos do circuito" no documento de apresentação do carro da FIA (Federação Internacional do Automobilismo), com a expectativa de que alguns desses itens ofereçam um aumento no desempenho em pistas mais travadas.

Isso significa que é possível que a equipe mude sua escolha de configuração durante o restante de 2024, dependendo do layout que encontrar em cada fim de semana - portanto, não é necessariamente o fim das calhas estilo Mercedes.

A Red Bull certamente está esperançosa de que o que trouxe neste fim de semana seja algo que ela possa 'ter em mãos' daqui para frente, quando necessário. O engenheiro-chefe Paul Monaghan disse: "Está ligado à temperatura e à natureza da pista. Então, vamos ver como isso vai se comportar não é?".

"Se os tempos de volta forem ruins em termos relativos, teremos que considerar. Mas acreditamos que vamos seguir em frente com isso, e agradecemos a todos na fábrica que fizeram um trabalho incrível, pois chegamos aqui antes do que esperávamos", seguiu Monaghan.

A principal saída de resfriamento traseira também é complementada por aberturas alargadas na tampa do motor logo à frente. As mudanças na carroceria na região do meio do corpo são possíveis graças às alterações feitas internamente, que também incluem a remoção da entrada de ar do halo.

Como parte dessa 'reforma', o arranjo em 'estilo de periscópio quadrado' (à direita, abaixo) prescrito para o layout anterior do resfriador parece ter sido trocado, com o painel na lateral da tampa do motor reprofilado como consequência.

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Como pode ser visto na carroceria do lado de fora da garagem, antes de ser instalada em ambos os carros, as modificações feitas na tampa do motor também coincidiram com uma mudança na forma e no comprimento das canaletas do sidepod.

A nova seção em estilo toboágua (à direita, abaixo) agora começa bem mais cedo, enquanto o flanco fica mais alto, para envolver o fluxo de ar.

Detalhe técnico do Red Bull Racing RB20 Foto de: Giorgio Piola

O novo pacote também inclui um layout revisado da asa dianteira, carenagem inferior do braço dianteiro reprofilada, carenagem do halo e vedação do duto do freio traseiro, já que a equipe procura otimizar o fluxo e o resfriamento da frente para trás.

A equipe observou no documento de apresentação do carro que todos os quatro elementos da asa dianteira foram revisados para aumentar a carga sem desestabilizar o fluxo.

No entanto, talvez mais importante, o mecanismo de ajuste voltou à posição externa, provavelmente em um esforço para fornecer um perfil de carga aerodinâmica diferente à medida que a velocidade aumenta.

A ponta do bico também foi sutilmente modificada, com um formato mais arredondado em vez do perfil quadrado usado anteriormente pela equipe.

Detalhe técnico do Red Bull Racing RB20 Foto de: Giorgio Piola

Notavelmente, tendo em vista os testes que serão conduzidos pela FIA a partir da Bélgica, a equipe também colocou alvos de referência na placa de extremidade da asa dianteira e modificou as caixas de câmera montadas no bico para capturar imagens de qualquer deflexão que esteja ocorrendo na pista.

