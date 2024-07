A diretriz da FIA para as equipes de Fórmula 1 esta semana de que planeja verificações de vídeo das asas flexíveis no GP da Bélgica gerou temores de potencial controvérsia no horizonte.

Com o aumento do uso de asas dianteiras flexíveis pelas equipes para ajudar a equilibrar melhor seus carros, qualquer mudança no meio da temporada nesta área poderá ter implicações no desempenho das equipes.

Mesmo uma pequena mudança nos pontos fortes ou fracos dos líderes da F1, com as coisas tão próximas na frente, poderia, em teoria, ditar como o resto da batalha pelo campeonato se desenrolaria.

Mas o Motorsport.com apurou que a principal motivação para as novas verificações das asas flexíveis não é desencadear uma possível repressão ao que as equipes estão fazendo no momento.

Em vez disso, trata-se mais de ajudar a FIA a ter uma imagem mais clara do que as equipes estão fazendo com a asa dianteira – com o objetivo de ver se mudanças precisam ser feitas para 2025 e além para melhorar os regulamentos da F1.

Segundo fontes, a posição de longa data da FIA de que está satisfeita por não haver nada de errado com o que está sendo executado atualmente, deixada clara às equipes nos recentes comitês técnicos consultivos, permanece em vigor apesar do que está sendo planeado para a Bélgica.

“A FIA decidiu, a partir da Bélgica, por um período indefinido, medir a deformação geral da asa dianteira na pista”, explicou um porta-voz da FIA. “Infelizmente, as câmeras frontais da FOM não são capazes de capturar a asa dianteira completa, pois uma grande parte externa não é coberta pelo ângulo.

“A intenção será, portanto, medir em vários eventos todas as asas dianteiras com uma câmera fornecida pela FIA que será instalada no nariz (no lugar das atuais caixas de câmera) oferecendo uma visão lateral, compreensão da flexibilidade da carenagem ao definir regulamentos futuros.

“Também é reiterado que todas as asas dianteiras verificadas até agora nesta temporada passaram nos testes de deflexão existentes e são consideradas legais. Esta nova diretriz técnica é o resultado de um desejo de longa data de capturar melhor o comportamento da asa dianteira sob carga aerodinâmica”.

O que está por vir em Spa

As asas flexíveis tem estado sempre presente na F1 moderna, com questões constantes sendo levantadas sobre a flexibilidade dos componentes – sejam eles pisos, asas traseiras ou asas dianteiras.

Na diretriz técnica enviada às equipes de F1 esta semana, a FIA notificou os competidores que alguns deles seriam obrigados a criar uma nova caixa de câmera para o nariz.

Esta caixa permitirá a montagem de câmeras 4K, cuja marca também foi especificada pelo órgão regulador, e que irão capturar imagens da deflexão da asa dianteira durante a ação em pista.

As equipes selecionadas terão que colocar uma série de pontos de referência nos elementos da asa dianteira e na placa final, para que possam ser rastreados nas imagens e fornecer informações sobre o comportamento da asa em diversas condições.

Como pode ser visto na ilustração principal, isso inclui três pontos nos flaps (embora eles estejam na superfície traseira dos elementos da asa, e não na frente, como mostrado aqui para fins ilustrativos) e seis na placa final.

Estes pontos têm 20mm de diâmetro e as suas localizações foram especificadas pela FIA, a fim de estabelecer uma série de vetores de movimento que podem estar resultando em deformações excessivas.

Red Bull Racing RB20 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Isto é semelhante à forma como a FIA abordou as questões relacionadas à deflexão da asa traseira em 2021, com os pontos ainda presentes na asa traseira até esta data.

Nesse caso, não havia necessidade de uma nova caixa, já que as câmeras montadas na caixa de ar voltadas para trás eram suficientes.

No entanto, com a necessidade de múltiplas câmeras alojadas em um ângulo diferente no nariz para monitorar a asa dianteira, os testes de Spa da FIA ocorrerão apenas nos treinos livres.

O uso de câmeras e adesivos/pontos de referência para capturar imagens da deflexão da asa dianteira não é novidade para as equipes.

Eles participam regularmente nesta atividade para fortalecer a sua própria compreensão do comportamento da asa e correlacionar o desempenho na pista com os modelos previstos durante a simulação.

Mercedes F1 W15 front wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 detail Photo by: Giorgio Piola

Como pode ser visto acima, tanto a Mercedes quanto a Ferrari colocaram adesivos xadrez em suas placas finais no início da temporada, a fim de oferecer referência para a deflexão nas imagens capturadas por câmeras montadas na lateral do assento durante os treinos.

