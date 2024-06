Neste fim de semana, a Fórmula 1 agita a América do Norte com mais uma edição do GP do Canadá, disputado em Montreal, no Circuito Gilles Villeneuve. Mas você sabe qual é a previsão para a corrida deste domingo? O Motorsport.com checou no weather.com na noite deste sábado e te informa.

A prova começa às 15h de Brasília, 14h locais. Durante o GP do Canadá de F1, a probabilidade de chuva varia entre 60 e 40%, com mais chances de precipitação perto do horário da largada. A temperatura deve estar na casa dos 17ºC, com ventos nordeste de aproximadamente 10 km/h.

