Daniel Ricciardo rebateu as críticas feitas por Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 em 1997, durante sua participação como comentarista na Sky Sports, alegando que o canadense "tem falado merda" e que provavelmente deve ter "batido a cabeça" várias vezes.

O australiano se classificou na quinta colocação neste sábado, em Montreal, ficando apenas 0.1s atrás do pole position, George Russell. Após a sessão, o piloto da RB foi questionado sobre as críticas feitas pelo ex-piloto.

"Ouvi dizer que ele tem falado merda, mas ele sempre fala. Acho que ele bateu a cabeça muitas vezes. Não sei se ele joga hóquei no gelo ou algo assim. Não vou dar a mínima para ele, todas essas pessoas vão ter que engolir, quero dizer mais, mas vou deixar para lá".

Villeneuve não mediu às palavras ao dizer que o australiano está dando a mesma desculpa a 4-5 anos e que ele não era "um Hamilton" para que as equipes fizessem tanto esforço para dar um carro que encaixasse com as características dele. O canadense ainda questionou 'por que Ricciardo ainda estava na F1'.

No campeonato, o australiano é 14º colocado com apenas cinco pontos conquistados. Neste fim de semana, ele terá a oportunidade de conseguir mais pontos para a RB. O GP do Canadá acontece neste domingo, em Montreal, com a largada acontecendo a partir das 15h (Brasília).

