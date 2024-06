O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, não escondeu seu abatimento após eliminação no Q2 do GP do Canadá, na Fórmula 1. O monegasco ficou apenas em 11º no treino classificatório deste sábado (08/06). Segundo Leclerc, um dos motivos pelo péssimo desempenho da Ferrari foi a falta de aderência dos pneus:

“No TL3 já sentíamos que algo estava errado, mas não conseguimos ver exatamente o que era e, infelizmente, aconteceu na classificação, onde definitivamente algo estava errado, mas nada que víamos apontava para uma solução.

“A aderência foi extremamente fraca, especialmente no primeiro setor, e depois que você desliza no primeiro setor, há um efeito de bola de neve e você não consegue realmente obter o desempenho do carro. Então, sim, está sendo um fim de semana difícil”.

A classificação também foi péssima para o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, que ficou em 12º. Leclerc disse que o resultado foi surpreendente, tendo em vista que a Ferrari foi apontada por especialistas como a favorita para o GP do Canadá:

“Muito surpreendente. Não esperava por isso e é obviamente decepcionante, mas temos corrida amanhã. Acredito que na corrida os problemas que tivemos na classificação serão um pouco diferentes."

