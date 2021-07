À medida que as discussões começam sobre a direção que uma nova geração de unidades de força na Fórmula 1 vai, envolvendo os membros do Grupo VW Porsche e Audi, o plano provisório é manter o conceito híbrido existente. No entanto, os motores funcionarão com combustível totalmente sustentável e o aumento de energia elétrica em oferta será maior.

A Red Bull tem questionado se é esse o caminho certo, com o chefe da equipe Christian Horner sugerindo que um mecanismo de alta potência alimentado por combustível sustentável seria bom para o ambiente e popular com os fãs.

Falando no GP da Inglaterra, ele disse: “Eu acho que o motor de combustão tem futuro, então por que não apresentar unidades de alta rotação que soam fantásticas e que estão fazendo isso de uma maneira ecologicamente correta? Acho que o biocombustível e os combustíveis sustentáveis ​​permitem que você faça isso."

Horner diz que há dúvidas sobre as unidades de energia totalmente elétricas serem o caminho certo a seguir, e acha que uma F1 que forneça motores barulhentos que lembram a era V10 que terminou em 2005 seria um grande sucesso.

“Eletrificação, eu sei, está sendo pressionada politicamente, mas é o caminho certo para 25 ou 30 anos?”, acrescentou. “Acho que a F1 pode desempenhar um papel fundamental com os combustíveis e os parceiros que temos na sustentabilidade e zero emissões, com um motor emotivo de alto desempenho e alta rotação."

“Não seria fantástico se fôssemos por esse caminho? Tenho certeza de que todos os eventos seriam embalados.”

Apesar disso, a ideia de Horner de uma mudança dos planos atuais não tem apoio universal de outros fabricantes. O chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que a atual geração de fãs não seria a favor de motores barulhentos.

“Eu discordaria de Christian porque é o que pensamos, mas não somos mais a geração mais relevante”, disse ele. “Quando você pergunta a um jovem de 18 ou 22 anos qual é a importância do ruído, a maioria desses caras o consome por meio de telas diferentes, onde o ruído tem pouca ou nenhuma relevância."

“Pessoalmente, também gosto e queria ter um V12 que grite pela pista, mas somos um esporte e um negócio. Acho que perderíamos total relevância com nossos parceiros, patrocinadores e principais stakeholders se não olhássemos para o meio ambiente e o impacto que causamos, o que os afastaria. Acho que ficaria totalmente desalinhado em relação onde o mundo está se movendo", concluiu Wolff.

