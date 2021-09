Christian Horner, chefe da Red Bull, acredita que atualmente há um décimo de segundo separando sua equipe e a Mercedes na disputa pelo título da Fórmula 1. Max Verstappen voltou à liderança do campeonato de pilotos ao vencer o GP da Holanda no último domingo (5) e ficou três pontos à frente de Lewis Hamilton.

O britânico se classificou a menos de 0,04 segundos do tempo da pole do holandês no sábado e conseguiu ficar colado no rival por boa parte da corrida, mantendo a pressão. Foi a sétima vitória da escuderia austríaca nas últimas nove provas. Já a Mercedes ganhou apenas uma vez no mesmo período, em Silverstone, após acidente entre os protagonistas de 2021.

Hamilton disse em Zandvoort que a Red Bull parecia estar "um passo à frente" no momento, mas Horner sentiu que ainda estava "muito próximo" da Mercedes: "[Estamos] nos classificando por um décimo. Parece que temos isso ou talvez dois de vantagem na corrida, eu diria."

"Haverá circuitos adequados para eles e haverá circuitos adequados para nós, penso, na próxima fase deste campeonato. Portanto, precisamos ter certeza de aproveitar todas as oportunidades. Fizemos isso na Holanda, sob enorme pressão, mas foi ótimo conseguir nossa oitava vitória do ano."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, concordou que as margens eram boas e apontou para o fato de que Verstappen, Hamilton e o segundo piloto da equipe alemã, Valtteri Bottas, foram os únicos a terminarem na mesma volta em Zandvoort.

"Você pode ver que, entre as equipes, não há simplesmente nada no meio", disse ele. "Os três primeiros carros ultrapassaram todos os outros e isso mostra o nível que é necessário desenvolver para ganhar estes campeonatos."

Wolff acredita que a diferença iria oscilar "circuito a circuito" no resto do ano: "Só precisamos estar no nosso melhor jogo o tempo todo."

"Com esses pequenos incidentes [na Holanda], de não conseguir completar o TL2 de maneira adequada, ponto de partida, e depois na própria execução da corrida, precisamos ser nível A para ganhar o mundial de nível A", concluiu.

