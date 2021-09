George Russell foi anunciado como piloto da Mercedes para 2022 nesta terça-feira (7) e as redes sociais foram à loucura com uma confirmação que muitos torciam. No entanto, Nicholas Latifi fingiu não estar muito contente e brincou com o agora futuro ex-companheiro de Williams nas redes sociais.

O canadense postou em seu Instagram uma foto dos dois durante a pausa da Fórmula 1 e questionou o britânico: "Achei que parceiros de time que passam férias juntos permaneciam juntos", seguido de um parabéns ao piloto e agradecimento pelo tempo que dividiram os boxes da escuderia de Grove.

"O que?! Achei que companheiros de time que passavam férias juntos permaneciam juntos... Nosso 'bromance' de férias foi por nada? Falando sério, estou super feliz por você, cara! Uma oportunidade extremamente merecida que eu sei que você aproveitará ao máximo! Tem sido um prazer pilotar ao seu lado nas últimas duas temporadas!"

Russell chegou à Williams antes de Latifi, em 2019, onde dividiu a garagem com Robert Kubica. A dupla foi formada em 2020 com a promoção do canadense após o vice-campeonato da Fórmula 2. Juntos, eles conseguiram o melhor resultado da equipe desde 2018, com os 20 pontos conquistados em 2021 já na metade da temporada.

OFICIAL: RUSSELL é da MERCEDES! Veja o que MUDA na equipe com o NOVO companheiro de HAMILTON

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: