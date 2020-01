Invencível desde o início da era híbrida, em 2014, a Mercedes venceu todos os mundiais de pilotos e construtores nestes últimos seis anos, sendo o último conquistado por antecipação em todos os campeonatos. Neste período, nem Red Bull nem Ferrari conseguiram bater de frente com a performance das Flechas de Prata o suficiente para manter a disputa viva.

Em 2019, os resultados da Ferrari nos testes de pré-temporada chegaram a dar um indicativo de que a equipe italiana conseguiria quebrar a hegemonia da Mercedes. Mas os rumores logo foram silenciados com a sequência de oito vitórias consecutivas da Mercedes.

Para 2019, foram introduzidas novas regras de aerodinâmica, com a intenção de facilitar as ultrapassagens, algo que a Red Bull analisa como um fator que tornou o início da temporada mais difícil, além da mudança para pneus mais finos e leves, que causou problemas de rendimento na Ferrari. Enquanto isso, na próxima temporada não serão feitas modificações de tal nível no regulamento técnico.

Com a performance das equipes mais próximas nas etapas finais de 2019, Horner está convencido de que a F1 deve ver uma disputa entre o pelotão da frente.

“A continuidade é um aspecto para a próxima temporada, em todos os aspectos, pilotos, regulamento, fornecedores de motor”, comentou Horner.

“Então a não ser que alguém tire uma carta da manga, eu vejo que teremos um ano muito animador com a disputa entre Mercedes, Ferrari e nós”.

“Pode ser uma temporada inesquecível”.

Durante a era híbrida, foi comum ver a Red Bull ter um início mais complicado, passando a se aproximar dos principais rivais ao longo da temporada. Para seu piloto principal, Max Verstappen – de contrato assinado para continuar na equipe até 2023 – é importante que o time austríaco esteja na frente desde o início.

Horner não vê uma razão para que isso não aconteça em 2020, principalmente devido ao progresso do motor Honda no ano passado.

“A mudança no regulamento sobre a asa dianteira e a troca dos pneus durante as provas de inverno parecem ter nos afetado, talvez mais até que nossos concorrentes”, reforçou Horner.

“E, é claro, ainda estávamos atrás com relação à unidade de força”.

“Mas eu acho que, a partir da Áustria, nós conseguimos chegar à performance ideal e na segunda metade do ano fomos muito competitivos”.

“Se você olhar para trás, em 2017, nós tivemos um carro fantástico no início do ano, deveríamos ter largado na primeira fila em Melbourne e ganhamos a segunda etapa, na China”.

“Nós tivemos um carro muito, muito competitivo no início de 2017. E, de novo, isso aconteceu devido à estabilidade no regulamento técnico, sem grandes mudanças. Acho que temos uma situação similar agora em 2020”.

“Não é possível mensurar o que as outras equipes estão fazendo. Mas espero que, teoricamente, tenhamos em Melbourne um carro melhor do que tivemos em Abu Dhabi”.

