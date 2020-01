O esporte a motor está em destaque entre os indicados desta quarta-feira ao Prêmio Laureus, concedido anualmente aos melhores atletas do ano anterior. Dominantes em 2019, Lewis Hamilton e Marc Márquez se enfrentam na categoria "Melhor Esportista Masculino".

Apesar da temporada de supremacia na última temporada, os dois pilotos terão fortes concorrentes, como o futebolista Lionel Messi, o tenista Rafael Nadal e o golfista Tiger Woods, bem como o maratonista Eliud Kipchoge.

Além dos hexacampeões de Fórmula 1 e MotoGP, outro destaque automobilístico entre os indicados à premiação é a Mercedes F1, que concorre na categoria "Melhor Equipe". As Flechas de Prata enfrentam 'rivais' de peso como o Liverpool, campeão mundial e europeu de futebol.

'Momento pai e filho' é destaque

Filho de Michael Schumacher, heptacampeão da F1, o jovem Mick Schumacher também está entre os indicados. O alemão da Fórmula 2 concorre na categoria "Momento Esportivo do Ano" por guiar a Ferrari F2004 do pai antes do GP da Alemanha. Relembre na galeria abaixo:

Galeria Lista Mick Schumacher, Ferrari F2004 1 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 2 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 3 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 4 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 5 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 6 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 7 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 8 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 9 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 10 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 11 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 12 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 13 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 14 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 15 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 16 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 17 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 18 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 19 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 20 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 21 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 22 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 23 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 24 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 25 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 26 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 27 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 28 / 32 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 29 / 32 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 30 / 32 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 31 / 32 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari F2004 32 / 32 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

E o automobilismo tem mais um representante no Laureus: trata-se da piloto Sophia Floersch, indicada na categoria "Retorno do Ano". A alemã deu a volta por cima após grave acidente no GP de Macau de F3 de 2018, em que bateu em alta velocidade e teve lesão na coluna. Veja:

Galeria Lista Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 1 / 7 Foto de: Contributed Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 2 / 7 Foto de: Contributed Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 3 / 7 Foto de: Contributed Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 4 / 7 Foto de: Contributed Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 5 / 7 Foto de: Fabian Werner Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 6 / 7 Foto de: Alexander Trienitz Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing 7 / 7 Foto de: Alexander Trienitz

Veja os indicados ao Laureus, que acontece no dia 17 de fevereiro em Berlim:

Melhor esportista masculino:

Lewis Hamilton (ING, Automobilismo); Eliud Kipchoge (QUE, Atletismo); Marc Márquez (ESP, Motociclismo); Leo Messi (ARG, Futebol); Rafa Nadal (ESP, Tênis); Tiger Woods (EUA, Golfe)

Melhor esportista feminina:

Simone Biles (EUA, Ginástica); Allyson Felix (EUA, Atletismo); Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM, Atletismo); Naomi Osaka (JAP, Tênis); Megan Rapinoe (EUA, Futebol); Mikaela Shiffrin (EUA, Esqui)

Melhor equipe:

Liverpool FC (ING, Futebol); Mercedes AMG Petronas F1 Team (ALE, Automobilismo); Seleção de Rugby da África do Sul (AFS, Rugby); Seleção de Espanha de Basquetebol (ESP, Basquetebol); Toronto Raptors (CAN, Basquetebol); Seleção Feminina dos EUA (EUA, Futebol)

Melhor esportista revelação:

Bianca Andreescu (CAN, Tênis); Egan Bernal (COL, Ciclismo); Coco Gauff (EUA, Tênis); Seleção de Rugby do Japão (JAP, Rugby); Andy Ruiz Jr. (EUA, Boxe); Regan Smith (EUA, Natação)

Melhor retorno do ano:

Nathan Adrian (EUA, Natação); Sophia Floersch (ALE, Automobilismo); Christian Lealiifano (AUS, Rugby); Kawhi Leonard (EUA, Basquetebol); Liverpool FC (ING, Futebol); Andy Murray (ING, Tênis)

Melhor esportista paralímpico:

Omara Durand (CUB, Atletismo); Diede de Groot (HOL, Tênis em cadeira de rodas); Oksana Masters (EUA, Esqui e Ciclismo); Jetze Plat (HOL, Triatlo e Ciclismo); Manuela Schär (SUI, Atletismo em cadeira de rodas); Alice Tai (ING, Natação)

Melhor esportista de ação:

Italo Ferreira (Brasil, Surf); Nyjah Huston (EUA, Skate); Chloe Kim (EUA, Skate); Rayssa Leal (Brasil, Skate); Mark McMorris (CAN, Snowboard); Carissa Moore (EUA, Surf).