Há algumas semanas, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, declarou que queria realizar uma corrida sprint reservada exclusivamente para pilotos juniores de equipes de F1, em uma tentativa de facilitar e promover sua integração na categoria principal. A corrida seria realizada no último dia de testes pós-temporada, após o último GP de Abu Dhabi.

De acordo com os regulamentos atuais, as equipes são obrigadas a colocar um novato - um piloto com menos de dois GPs no currículo - em duas sessões de treinos livres durante a temporada. No entanto, essas sessões de TL1 às vezes são consideradas insuficientes para ajudar esses jovens pilotos a mostrar o que podem fazer.

Enquanto os pilotos de F1 expressavam suas opiniões sobre essa sprint para novatos, o assunto também foi abordado na coletiva de imprensa do GP do Azerbaijão, que contou com a presença de vários chefes de equipe.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, também apontou a irrelevância dos TL1 para os novatos. Ele explicou que essas sessões de treinos são usadas principalmente para testar os pneus e a configuração dos carros antes dos GPs, como é o caso quando os pilotos regulares estão ao volante.

Portanto, é difícil para as equipes terem uma ideia real do desempenho de um jovem piloto durante essas sextas-feiras: "A corrida de novatos] é algo que eu levantei nas últimas comissões da F1 porque acho que é uma coisa ótima para os jovens pilotos", disse Horner.

"Acho que o problema com algumas das sessões de testes para novatos é que todas elas são usadas para testes. Você nunca sabe se eles estão correndo com 50, 70 ou 30 quilos de combustível. Qual é o modo do motor? Nós realmente não sabemos. Também não sabemos o que as outras equipes estão fazendo".

"Seria uma corrida fora do campeonato para os pilotos juniores. Acho que é uma oportunidade fantástica e acho que aconteceria no final de uma temporada movimentada, mas em vez de andar por aí queimando combustível e pneus e apenas as equipes que coordenam esses pilotos saberem se eles estão fazendo um bom trabalho ou não, potencialmente dando a dez pilotos ou dez novatos a oportunidade de entrar nos carros atuais e ter o equivalente a uma corrida sprint, acho isso fantástico. E acho que seria um evento muito popular".

Portanto, acho que será um evento de um dia. Haverá classificação e, em seguida, o equivalente a uma corrida sprint.

Considerando o momento bastante tardio dessa proposta, ainda é possível o evento para novatos em 2024? Horner não descarta totalmente a possibilidade.

"É como tudo na vida: se você quer que aconteça, você faz acontecer", acrescentou. "E acho que houve uma diretriz clara para dizer: 'vamos lá, vamos fazer o trabalho para este ano'. Isso, obviamente, pressiona os grupos de trabalho esportivos e os vários diretores de equipe a trabalharem com a FIA para chegar a um conjunto de regulamentos. Mas acho que a adoção do sprint e de outros regulamentos é perfeitamente possível."

O chefe da Red Bull também deu algumas dicas sobre a organização do evento: "Não há necessidade de complicar demais as coisas", explicou. "Acho que será simplesmente um carro por equipe, em vez de dois. E, efetivamente, você está usando a quilometragem de uma maneira diferente em comparação com um dia de teste".

"Portanto, acho que será um evento de um dia. Haverá qualificação e depois o equivalente a uma sprint. Então, sim, será no final de uma longa temporada, mas acho que será uma coisa boa. É uma ótima oportunidade para os jovens pilotos, e nós a apoiamos totalmente".

Isack Hadjar no RB19 durante o Treino Livre 1 do GP de Abu Dhabi 2023. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, concorda com os colegas: "Acho que é ótimo". "Você sabe, [durante] os testes de pós-temporada, você só faz testes de pneus. Portanto, acho que uma [corrida sprint para novatos] agregaria valor ao dia, o tornaria mais empolgante e ofereceria outra oportunidade de colocar os jovens no carro. Hoje em dia, os jovens pilotos raramente têm a chance de entrar em um carro de Fórmula 1. Por isso, acho que é uma iniciativa interessante."

O diretor da Sauber, Alessandro Alunni Bravi, concorda com seu colega: "Concordo plenamente com Ayao", acrescentou. "É importante dar mais oportunidades aos iniciantes, para mostrá-los. Sabemos como é difícil entrar na Fórmula 1, então não acho que as sessões do TL1 sejam suficientes para mostrar o que eles podem fazer. É realmente uma grande oportunidade".

"Também para nós, que não temos um programa de testes de carros anteriores [ que usa monopostos com pelo menos dois anos de idade para testar], é uma oportunidade extra de obter mais dados e avaliar não apenas o desempenho em si, mas também a mentalidade e a abordagem do piloto novato", conclui.

