Muitas equipes estão apresentando pinturas especiais para o GP de Singapura e a McLaren é uma delas, trazendo um visual retrô. A equipe de Woking irá reviver o icônico MP4 de 1981 a 1996, que marcou a história da Fórmula 1.

Em trabalho com o patrocinador OKX, a equipe visa celebrar a história e relembra a época quando a Malboro estampava o carro com as cores vermelhos e branco. No entanto, o MP4-38 continuará com a cor laranja.

Além da pintura especial para celebrar a história da equipe, o carro também contará com os nomes das lendas da F1, incluindo Ayrton Senna, Alain Prost e Niki Lauda ao redor de todo o cockpit.

A McLaren deve revelar as cores oficiais da nova pintura nesta quinta-feira (19), antes de iniciar oficialmente o fim de semana em Singapura.

A diretora de marketing da McLaren, Louise McEwen, disse que o design de Singapura também segue a tradição de fazer algo especial para a corrida noturna original da F1:

"É fantástico trazer de volta nossa terceira pintura sob medida em Singapura com a OKX. A Legend Reborn é uma ótima maneira de celebrar e honrar nossa história icônica, de uma forma que une fãs antigos e novos".

Importante lembrar que, em Mônaco, os carros da McLaren fizeram homenagens a Senna, com outra pintura especial em verde e amarelo e macacões de Lando Norris e Oscar Piastri nas mesmas cores.

"Após a campanha Senna deste ano, essa pintura incorpora ainda mais nossa parceria com a OKX, pois continuamos a oferecer campanhas exclusivas para os fãs da McLaren e clientes da OKX em todo o mundo".

