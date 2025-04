Quinto no campeonato com 17 pontos. Essa é a situação da Ferrari após dois GPs nesta temporada de 2025 de Fórmula 1. Um começo muito complicado para a equipe italiana, que, no entanto, era considerada uma das favoritas do ano, ao lado da McLaren. Evidentemente, a Scuderia ainda tem 22 corridas para corrigir o rumo e os "laranja papaia" mostraram muito bem que é possível terminar forte, não importa onde você tenha começado.

No entanto, esse início de temporada, o pior desde 2009, continua sendo bastante inesperado para não ser mencionado. Esta é uma lista dos três piores inícios de temporada da Ferrari após duas corridas. Por razões lógicas de comparação, escolhemos focar nas temporadas desde a introdução do novo sistema de pontos, em 2010, com uma exceção.

2025 : 5°lugar, 17 pontos (após duas etapas)

Lewis Hamilton (Ferrari). Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

2025 é o pior começo de temporada da Ferrari desde a introdução do atual sistema de pontos. Uma estatística que pode parecer ainda mais cruel, dado o potencial da SF-25, um dos melhores carros do grid atualmente.

Rápidos desde o início do fim de semana australiano, Charles Leclerc e Lewis Hamilton falham muito nas classificações. A Ferrari gerenciou mal sua sessão e os dois pilotos largaram em sétimo e oitavo no grid. No domingo, o GP aconteceu com um clima imprevisível, alternando entre chuvas e céu azul. No final da prova, quando todo o pelotão já havia trocado para os pneus slicks, com a chuva diminuindo, ela volta com força total. Com dificuldades, alguns pilotos optam por parar nos boxes para colocar pneus intermediários e com poucas voltas restantes, a Ferrari aposta em continuar na pista e acaba assumindo as duas primeiras posições, tentando sobreviver até o fim da corrida.

Má escolha, a chuva se intensifica e os intermediários se tornam essenciais. Hamilton e Leclerc são forçados a parar novamente e retornam ao fundo do top 10, terminando a corrida em oitavo e décimo. Para a segunda etapa, na China, a Ferrari faz uma limpeza e recomeça do zero. Essa escolha funciona, pois Hamilton conquista sua primeira pole na sprint e sua primeira vitória com a Ferrari na corrida curta de sábado. As esperanças estão altas para os italianos, sabendo que Lando Norris está tendo dificuldades com sua McLaren, uma oportunidade para reduzir um pouco o atraso da Scuderia no campeonato.

Les Ferrari lors du GP de Chine. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Após fazer algumas alterações nas configurações antes do GP, as Ferraris tiveram dificuldades. O ritmo não tem nada a ver com o do dia anterior e os pilotos rapidamente começam a se distanciar. Hamilton e Leclerc conseguem terminar em quinto e sexto, não sem uma certa decepção, dada a diferença para as McLaren, que dominaram o pódio com uma dobradinha. Mas as coisas pioraram rapidamente. Algum tempo depois do fim da corrida, a FIA anunciou que estava investigando as duas Ferraris, já que uma estaria muito leve e a outra teria o assoalho excessivamente desgastado. O destino da Ferrari já estava praticamente selado, mas a sentença foi confirmada: os dois carros foram desclassificados do GP da China.

Essa situação bastante inusitada fez com que a equipe caia para a quinta posição no campeonato de construtores, com um total de 17 pontos. Com esse resultado, a Ferrari supera os piores números de 2020 e assina seu pior começo de temporada desde 2009. Pela primeira vez, desde aquele ano, nenhum piloto da Ferrari está entre os oito primeiros no campeonato. Esteban Ocon foi, aliás, o piloto com motor Ferrari melhor classificado, ocupando a sétima posição.

2020 : 5° lugar, 19 pontos (após duas etapas)

Charles Leclerc et Sebastian Vettel s'accrochent dans le premier tour du Grand Prix de Styrie 2020. Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Antes mesmo do início da temporada de 2020, a Ferrari já estava sob os holofotes. A polêmica em torno da legalidade de seu motor em 2019 e a demissão anunciada do tetracampeão mundial Sebastian Vettel dominavam os primeiros meses do ano. Desde o início, o novo carro da equipe, o SF-1000, parecia não estar à altura, uma observação confirmada pelos comentários pouco otimistas do diretor da equipe, Mattia Binotto.

Afetada pela pandemia de COVID-19, a temporada de Fórmula 1 só começou em julho, com o GP da Áustria. Os pilotos da Ferrari não conseguiram se classificar além da sétima e décima primeira posições no grid de largada. No circuito de Spielberg, Charles Leclerc aproveitou vários incidentes durante a corrida e conquistou uma excelente segunda posição. Oitavo na primeira metade da prova, Vettel terminou em décimo após um "rodada" durante uma ultrapassagem um pouco ousada demais.

No final, o balanço não é tão desastroso. A Ferrari soma 19 pontos após essa primeira etapa. A F1 segue com o GP da Estíria. Na realidade, as equipes não se moveram, já que esta corrida é uma réplica do GP da Áustria, disputado no mesmo circuito, com uma semana de intervalo. Desta vez, o Red Bull Ring está úmido, e embora as SF-1000 tenham decepcionado no seco, elas também não impressionam em pista molhada. Vettel passa com dificuldade para o Q3 e se qualifica em décimo, enquanto Leclerc falha em alcançar o top 10. O monegasco acabou caindo para a 14ª posição após receber uma penalidade.

Sebastian Vettel au volant de la Ferrari SF1000. Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Na largada da corrida, Leclerc tentou uma ultrapassagem ousada, mas freia tarde demais e acaba atingindo seu companheiro de equipe. Vettel abandonou imediatamente, e o monegasco, alguns voltas depois, também é forçado a desistir, com os danos em sua Ferrari sendo muito graves. É, portanto, um abandono duplo para a Scuderia, que não conquistou nenhum ponto nesta segunda prova. Com seus 19 pontos e a quinta posição no campeonato, o Cavallino Rampante marca então o seu pior início de temporada desde 2009.

Infelizmente para a Ferrari, as coisas não melhoraram nos meses seguintes, pelo contrário, pioraram. As regulamentações inéditas implementadas para minimizar a crise financeira causada pela COVID-19 acabaram com as esperanças da Scuderia. O congelamento das unidades de potência impediu a equipe de resolver o problema de falta de potência de seu motor, deixando a Ferrari a terminar uma distante sexta posição no campeonato de construtores, seu pior desempenho desde 1980.

2014 : 3° lugar, 30 pontos (após duas etapas)

Fernando Alonso et Kimi Räikkönen au volant de la F14-T au Grand Prix du Canada 2014. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

O terceiro pior início da Scuderia desde 2010 foi o da temporada de 2014, que se revelaria uma das piores temporadas da equipe italiana. Kimi Räikkönen faz seu retorno à Ferrari após dois anos na Lotus e é acompanhado por Fernando Alonso, que viveu seu último ano com a equipe, retornando à McLaren em 2015.

Os dois primeiros GPs, na verdade, não foram tão desastrosos. Os dois pilotos conseguiram conquistar alguns pontos com três entradas no top 10, apenas acusando a falta de desempenho do novo carro, superado pelos concorrentes. Na corrida de abertura da temporada, na Austrália, Alonso conseguiu a quinta posição na classificação, enquanto Räikkönen partiu de uma distante 11ª posição, já enfrentando problemas no motor.

A corrida transcorreu sem maiores incidentes. Com sua vitória, Nico Rosberg iniciou o que seria uma das maiores dominações da história da F1. Os dois pilotos da Ferrari terminaram na zona de pontos: Alonso em quarto e Räikkönen em sétimo, incapaz de segurar a Force India de Nico Hülkenberg e a Williams de Valtteri Bottas. Para a segunda etapa do ano, na Malásia, os dois F14-T partiram da segunda e terceira linhas, acompanhados pelas Red Bull e logicamente superados pelas Mercedes.

Fernando Alonso (Ferrari F14T). Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Nas primeiras voltas, Räikkönen foi atingido por Kevin Magnussen e caiu para o final do pelotão, vítima de um furo. O finlandês não conseguiu recuperar posições e passou toda a corrida na parte de trás do grid, terminando finalmente em 12º. Por sua vez, Alonso conseguiu manter o ritmo dos líderes à sua frente e conquistou a quarta posição graças a uma ultrapassagem sobre Hülkenberg nas últimas voltas. Nesse momento, a Ferrari estava em terceiro lugar no campeonato de construtores, com 30 pontos. No final, terminou a temporada em quarto, com um déficit de 485 pontos para os líderes do campeonato, a dominante Mercedes.

No final, 2014 se revelou uma das piores temporadas da Ferrari em pelo menos vinte anos, com o principal responsável sendo a falta de potência e desempenho do F14-T. Pela primeira vez desde 1993, a Scuderia não conquistou nenhuma vitória durante a temporada e obteve apenas um único pódio. Kimi Räikkönen, completamente dominado por seu companheiro de equipe, terminou fora do top 10 no campeonato de pilotos.

2009 : 10°, sem pontos (após duas etapas)

Kimi Raikkonen dans la Ferrari F60 au Grand Prix de Monaco. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

O início da temporada de 2009 certamente marcou muitos fãs da Ferrari. Embora o campeonato usasse na época o antigo sistema de pontuação (10 pontos para o primeiro, 8 para o segundo, 6 para o terceiro, e assim por diante até o oitavo), achamos necessário mencionar um dos piores inícios de temporada do século XXI para a Scuderia.

Os dois pilotos da equipe italiana eram Felipe Massa e Kimi Räikkönen, sendo esta a última temporada do finlandês com os vermelhos, antes de deixar a F1 para retornar em 2012. Logo na primeira corrida do ano, as deficiências do F-60 se tornaram evidentes. Os dois pilotos se qualificaram em sexto e sétimo lugares no grid do GP da Austrália.

Após uma boa largada, Massa aproveitou o mau começo de Rubens Barrichello para subir ao top 3. Räikkönen também conseguiu ganhar uma posição atrás de Robert Kubica, ocupando a quinta posição. Enquanto as Ferraris pareciam estar confortáveis na frente do grid, Räikkönen perdeu a traseira de seu carro e foi direto para o muro, mas conseguiu evitar o impacto. O finlandês foi aos boxes e retornou muito atrás do pelotão. A 12 voltas do fim, ocorreu o desastre para a Ferrari: Massa diminuiu a velocidade na pista e abandonou a corrida devido a um problema hidráulico. Räikkönen terminou a corrida com três voltas de atraso, em 15º lugar.

Luca Badoer (Ferrari F60). Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Portanto, foi um zero ponto para a Ferrari no GP de abertura da temporada de 2009. Infelizmente para a Scuderia, as coisas não melhoram no próximo evento, na Malásia. Esta corrida, aliás, é marcada por condições complicadas, que levaram à interrupção da prova após cerca de trinta voltas. Muito longe no grid de largada, com Räikkönen em sétimo e Massa em décimo sexto, a Ferrari tentou um golpe de sorte com o finlandês, já que uma chuva estava prevista para as próximas voltas: o piloto entrou cedo nos boxes para trocar para pneus de chuva.

Uma aposta que acabou não dando certo, pois Räikkönen destruiu seus pneus no seco e ficou preso no fundo do pelotão. As condições se tornaram muito difíceis e a bandeira vermelha foi acionada, suspendendo a corrida algum tempo depois. Massa terminou em nono, na porta dos pontos, e Räikkönen em 14º, resultando em mais um zero ponto para a Scuderia. Após duas corridas, a Ferrari não estava nem classificada no campeonato e viveu seus piores inícios desde os anos 90.

A equipe italiana terminou a temporada de 2009 em quarto lugar no campeonato de construtores, com 70 pontos. Para comparação, os campeões mundiais da temporada, a Brawn GP, somaram 172 pontos. A Ferrari teve um ano complicado, prejudicada pelo acidente de Felipe Massa na Hungria, com o brasileiro sendo substituído sucessivamente por Luca Badoer e Giancarlo Fisichella.

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!